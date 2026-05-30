Nozze a Agnone: Valentina Marcovecchio e Gabriele La Gamba uniti in matrimonio

Agnone — Sabato 30 maggio 2026, nella suggestiva cornice della Chiesa di Sant’Amico, Valentina Marcovecchio e Gabriele La Gamba hanno coronato il loro sogno d’amore con una cerimonia intima ed elegante, alla presenza di familiari e amici accorsi per condividere un momento di profonda gioia.

Al termine della cerimonia religiosa, la festa è proseguita a Monteroduni presso la Sala Ricevimenti “Le Cascate”, dove parenti e amici hanno omaggiato gli sposi con brindisi, sorrisi e auguri.

Tra raffinati allestimenti, un menù curato e momenti di musica dal vivo, l’atmosfera si è colorata di calore e convivialità, offrendo agli invitati una giornata all’insegna dell’eleganza e della spensieratezza.

Agli sposi, Valentina e Gabriele, giungano gli auguri più sinceri di una vita serena, colma di complicità e di nuovi traguardi condivisi.

Che l’armonia di questa giornata li accompagni nel loro cammino.

Auguri dalla redazione di Altomolise.net