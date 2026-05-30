Giornata Nazionale del Sollievo: l’Hospice di Larino apre le porte alla comunità

In occasione della XXIII Giornata Nazionale del Sollievo promossa una importante iniziativa di sensibilizzazione e vicinanza alla cittadinanza. Domenica 31 maggio 2026, dalle ore 11:00 alle ore 19:00, l’HospicE “Madre Teresa di Calcutta” di Larino aprirà ufficialmente le sue porte per un Open Day speciale dal titolo: “Porte aperte all’HospicE – Invito alla cittadinanza a conoscere i luoghi delle cure palliative”.

La Giornata Nazionale del Sollievo – promossa dal Ministero della Salute, dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dalla Fondazione Nazionale Gigi Ghirotti – nasce con l'obiettivo fondamentale di diffondere la cultura del sollievo dalla sofferenza fisica e morale, proteggendo la dignità di chi si trova nelle fasi più delicate della propria vita.

Spesso il termine "palliative" genera timore o è associato a una scarsa conoscenza delle attività assistenziali. L'Open Day di Larino nasce proprio per superare questo pregiudizio, partendo dal significato più profondo della parola.

“Il termine "palliative" – ha specificato il responsabile dell’HospicE, il dott. Mariano Flocco - affonda le sue radici nel latino pallium, il mantello che avvolge e riscalda un corpo infreddolito. Allo stesso modo, le cure palliative si propongono di avvolgere il paziente e la sua famiglia, proteggendoli e prendendosene cura nel momento del dolore”.

Durante l'intera giornata, i cittadini avranno l'opportunità di: incontrare l'équipe medica e gli operatori per comprendere l'alto livello di competenza professionale e l'approccio multidisciplinare utilizzato; condividere momenti di dialogo e ascolto con alcuni pazienti e caregiver e visitare la struttura, scoprendo un luogo pensato non solo per la cura medica, ma per offrire massima serenità e accoglienza sia ai malati sia ai loro familiari.

L’invito è aperto a tutta la cittadinanza e a chiunque desideri toccare con mano una realtà straordinaria di umanità e dedizione sanitaria.