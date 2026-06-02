Sperona una panchina con tre persone sedute: pregiudicato finisce in carcere

Civitacampomarano (CB): Un gesto inspiegabile avvenuto in un borgo contraddistinto da spensieratezza che avrebbe potuto avere dei risvolti assai piÃ¹ gravi. Ãˆ quanto successo a Civitacampomarano (CB) lo scorso 19 maggio, quando Ã¨ pervenuta una telefonata al 112, ad opera di alcuni residenti, i quali hanno riferito di un tentativo di investimento ai danni di tre cittadini seduti su una panchina, senza un apparente motivo. Il tempestivo intervento dei carabinieri della locale Stazione e dellâ€™Aliquota Radiomobile della Compagnia CC di Larino ha permesso di prestare immediato soccorso ai cittadini che, fortunatamente, hanno riporto delle prognosi lievi, nonchÃ© di ricostruire la dinamica di quanto avvenuto poco prima.

Dalla prime testimonianze Ã¨ stato possibile identificare il soggetto alla guida che ha commesso lâ€™avventato gesto, riconosciuto sia dalle p.o. che da alcuni testimoni. Lâ€™uomo, un cittadino marocchino conosciuto in paese, pregiudicato e domiciliato a Castelmauro (CB) Ã¨ stato prontamente localizzato presso la propria abitazione e, alla vista dei militari operanti, con fare agitato, ha dichiarato di essere semplicemente transitato presso il centro abitato di Civitacampomarano (CB), dove, a suo dire, non sarebbe visto di buon occhio dai residenti a causa di una vicenda giudiziaria trascorsa con la propria ex moglie, residente in quel centro

. Lâ€™attivitÃ posta in essere dai militari dellâ€™Arma presso lâ€™abitazione dellâ€™indagato ha permesso di documentare dei graffi presenti sul paraurti dellâ€™autovettura in uso allo stesso, assolutamente compatibili con quanto dichiarato dalle p.o. e dai testimoni. Infatti, dalle dichiarazioni fornite Ã¨ emerso che, mentre lâ€™uomo era alla guida della propria autovettura allâ€™interno del centro urbano, avrebbe puntato in maniera deliberata la panchina ove erano seduti i tre cittadini i quali, prontamente, sono riusciti ad evitare lâ€™impatto diretto alle proprie gambe, scongiurando delle lesioni ben piÃ¹ gravi. Lâ€™uomo, non soddisfatto della propria azione, avrebbe speronato nuovamente la panchina in retromarcia, per poi allontanarsi senza proferire alcuna parola. Il sopralluogo effettuato nellâ€™immediatezza ha evidenziato chiaramente la totale assenza di segni di frenata. Dallâ€™attivitÃ dâ€™indagine condotta dalla stazione di Civitacampomarano Ã¨ emerso che il luogo in cui si Ã¨ verificato lâ€™evento fosse proprio in corrispondenza dellâ€™abitazione ove lâ€™ex moglie dellâ€™arrestato espleta la propria attivitÃ lavorativa di colf.

Quanto attentamente refertato dai militari operanti, nonchÃ© la pericolositÃ sociale emersa dalle condotte passate dellâ€™uomo, ha portato la Procura di Campobasso a richiedere tempestivamente al competente G.I.P. lâ€™emissione di una misura cautelare, che valutando attentamente gli atti ha emesso unâ€™ordinanza di custodia in carcere, immediatamente eseguita dai Carabinieri. Il provvedimento Ã¨ il frutto della piena collaborazione quotidiana tra le Stazioni Carabinieri del Comando Provinciale di Campobasso, presidi di legalitÃ sul territorio, e la Procura della Repubblica del capoluogo, con particolare dedizione anche ad episodi la cui escalation puÃ² portare a conseguenze assolutamente gravi.