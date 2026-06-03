A Fossacesia oltre 100 studenti in concerto per il gemellaggio “Musica Arte Insieme” tra l’Istituto G.N. D'Agnillo e l’Istituto Pollidori

Il 29 maggio, nella splendida cornice dell'Abbazia di San Giovanni in Venere a Fossacesia, si è tenuto un momento di grande spettacolo fatto di musica, di incontro e di inclusione. Le ragazze e i ragazzi che frequentano i percorsi dell'indirizzo musicale Istituto G.N.D'Agnillo hanno preso parte alla seconda edizione del gemellaggio "Musica Arte Insieme" organizzato dall'Istituto Pollidori di Fossacesia.

Un'orchestra composta da più di 100 ragazzi ha offerto un vero e proprio spettacolo con una carrellata di brani che spaziano dai classici dei Pink Floyd e Michael Jackson alle colonne sonore dei grandi kolossal cinematografici come Star Wars e Il Gladiatore. Promotore del gemellaggio, il prof. Nicola Gaeta che, insieme agli altri docenti di strumento musicale, ha diretto magistralmente i ragazzi permettendo loro di dimostrare il proprio talento e di vivere un'esperienza formativa, senza tralasciare il divertimento e la spensieratezza.

Lo spettacolo si è concluso con i saluti dei sindaci dei paesi limitrofi e della Dirigente Scolastica, prof.ssa Maria Risaria Vecchiarelli, con l'auspicio di partecipare ancora a questo evento e con l'invito ai ragazzi a non abbandonare la musica come possibilità di unione e di crescita.