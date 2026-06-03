Regione Molise, 600 mila euro per eventi e manifestazioni: approvato il Bando Sport 2026/2027

La Regione Molise rafforza il proprio impegno a sostegno del movimento sportivo regionale con l'approvazione, con la Delibera di Giunta Regionale 3023 del 29 maggio 2026, dell'Avviso pubblico “Bando Sport – Edizione 2026/2027”, una misura che mette a disposizione una dotazione finanziaria complessiva di 600 mila euro destinata al finanziamento di eventi e manifestazioni sportive da realizzarsi sul territorio regionale entro il 31 maggio 2027.

L'intervento, finanziato nell'ambito del Piano Sviluppo e Coesione (PSC) della Regione Molise, punta a valorizzare lo sport quale strumento di inclusione sociale, promozione della salute, crescita culturale e sviluppo economico, sostenendo le realtà associative che operano quotidianamente sul territorio e favorendo l'organizzazione di eventi capaci di generare importanti ricadute per le comunità locali.



Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, ha evidenziato il significato dell'iniziativa: “Con questo bando confermiamo la volontà della Regione Molise di investire concretamente nello sport, riconoscendone il valore sociale, educativo e aggregativo. Lo sport rappresenta uno straordinario strumento di crescita delle persone e delle comunità, capace di promuovere inclusione, benessere e sviluppo. Attraverso queste risorse intendiamo sostenere il lavoro quotidiano delle associazioni e degli organismi sportivi, valorizzando al tempo stesso il territorio molisano e la sua capacità di attrarre eventi di rilievo regionale, nazionale e internazionale”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal Consigliere regionale con delega allo Sport, Armandino D'Egidio: “Il “Bando Sport 2026/2027” rappresenta una risposta concreta alle esigenze del movimento sportivo molisano. Abbiamo voluto costruire uno strumento capace di sostenere sia le realtà locali che i grandi eventi, premiando la qualità progettuale, l'inclusione sociale, la promozione dei corretti stili di vita e la valorizzazione del territorio. Lo sport è un patrimonio della nostra comunità e continueremo a lavorare affinché possa crescere e generare opportunità per i giovani, per le associazioni e per l'intero Molise”.



Il bando è rivolto ad associazioni e società sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, federazioni, discipline sportive associate, associazioni benemerite riconosciute dal CONI e dal CIP, nonché ai comitati organizzatori appositamente costituiti. Potranno essere candidati progetti relativi a eventi e manifestazioni di carattere regionale, interregionale, nazionale e grandi eventi sportivi di rilevanza nazionale o internazionale.

La dotazione finanziaria sarà articolata in tre specifiche linee di intervento: eventi di rilevanza regionale, eventi di carattere interregionale e nazionale e grandi eventi sportivi:

- Eventi con una territorialità interna alla Regione Molise;

- Eventi con una territorialità di scala interregionale / nazionale;

- Grandi eventi sportivi intesi quali manifestazioni, di rilevanza nazionale o internazionale. Gli eventi di rilevanza nazionale sono considerati grandi eventi qualora si svolgano in concomitanza con manifestazioni che richiamano importanti flussi di visitatori e partecipanti di provenienza internazionale, contribuendo a rafforzare l'immagine del territorio regionale e a stimolare lo sviluppo economico locale.

Potrà essere finanziato un unico evento per disciplina sportiva.



I contributi saranno assegnati sulla base della qualità delle proposte progettuali e della loro capacità di generare valore per il territorio, promuovere la partecipazione, incentivare il turismo sportivo e favorire l'inclusione delle categorie più fragili.

Particolare attenzione sarà riservata alle iniziative che sapranno coniugare attività sportiva, promozione del territorio, sostenibilità ambientale, diffusione di corretti stili di vita e sviluppo di reti collaborative tra soggetti pubblici e privati.

Le domande dovranno essere presentate esclusivamente tramite Posta Elettronica Certificata secondo le modalità previste dall'Avviso pubblico, entro venti giorni dalla pubblicazione dello stesso.