Agnone diventa un set cinematografico: in città le riprese di “Salute!”, il nuovo film di Riccardo Milani

Agnone e diversi centri del Molise sono diventati in questi giorni un grande set a cielo aperto per le riprese di “Salute!”, il nuovo film diretto da Riccardo Milani.

La produzione, firmata Our Film, sta coinvolgendo l’intero territorio regionale con una lavorazione prevista di circa otto settimane. Le riprese sono partite da Venafro e proseguiranno fino ai primi di luglio, toccando varie località tra cui Agnone, dove in queste ore si registra una forte presenza di troupe, mezzi tecnici e comparse.

Per esigenze di set, alcune strade risultano temporaneamente chiuse o occupate, con il quartier generale della produzione allestito nei pressi del mercato coperto. La presenza di tir e attrezzature cinematografiche ha attirato l’attenzione dei cittadini, generando curiosità ma anche qualche inevitabile disagio alla viabilità.

Il progetto ha coinvolto centinaia di comparse locali selezionate attraverso casting diffusi nei principali centri molisani, tra cui Termoli, Isernia, Campobasso, Scapoli e lo stesso Agnone. Tra le figure richieste figurano professionisti sanitari, musicisti tradizionali, ballerini e figuranti legati alle tradizioni locali come la ‘Ndocciata.

Per quanto riguarda il cast principale del film “Salute!”, al momento la produzione non ha ancora diffuso ufficialmente i nomi degli attori protagonisti, ma si fanno i nomi degli attori Antonio Albanese, Biagio Izzo, Virginia Raffaele, mentre sono confermati il coinvolgimento di numerose maestranze e interpreti locali per le scene ambientate in regione.

Secondo le istituzioni regionali, il set rappresenta anche un’importante occasione di promozione turistica ed economica per il territorio, con ricadute su strutture ricettive, attività locali e occupazione temporanea nel settore audiovisivo.