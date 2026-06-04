Geolier a Termoli, ordinanza della Capitaneria: stop al traffico su Viale Marinai d’Italia

La Capitaneria di Porto di Termoli ha emanato un’ordinanza che disciplina la viabilità nelle aree interessate dal concerto dell’artista Geolier, in programma il 6 giugno 2026 all’Arena del Mare di Viale Marinai d’Italia.

Il provvedimento è stato adottato su richiesta della società Arena4215 s.r.l., organizzatrice dell’evento, e fa seguito all’istanza presentata il 4 giugno per l’interdizione dell’accesso alla viabilità nelle aree demaniali marittime interessate dalla manifestazione. L’ordinanza rende noto che dalle ore 8 e fino al termine delle esigenze della giornata del 6 giugno saranno posizionate strutture temporanee nell’area portuale di Viale Marinai d’Italia, destinate a impedire la circolazione veicolare e pedonale durante lo svolgimento della manifestazione. Le strutture saranno presidiate dal personale della società organizzatrice per tutta la durata dell’evento e secondo eventuali disposizioni impartite dal personale impegnato nei servizi di ordine pubblico.

Per quanto riguarda la viabilità, dalle ore 8 alle ore 14 la circolazione su Viale Marinai d’Italia sarà consentita in entrambi i sensi di marcia. Resterà escluso il tratto compreso tra i due sottopassi stradali adiacenti all’area della manifestazione, destinato all’installazione di una struttura temporanea tipo gazebo per i servizi di biglietteria, che sarà delimitata da transenne e presidiata dal personale incaricato dall’organizzatore. Dalle ore 14 e fino al termine delle esigenze connesse all’evento scatterà invece il divieto di accesso e di circolazione veicolare e pedonale su Viale Marinai d’Italia. L’interdizione interesserà il lato nord, dalla rotatoria di ingresso al porto turistico, e il lato sud, dalla rotatoria di ingresso alla località Rio Vivo. Sarà inoltre vietato l’accesso pedonale lungo i viali che costeggiano Viale Marinai d’Italia su entrambi i lati.

L’ordinanza precisa che resterà consentito l’accesso al porto turistico “Marina di San Pietro” secondo il percorso indicato nella planimetria allegata al provvedimento. Sono esentati dai divieti i mezzi della Capitaneria di Porto - Guardia Costiera di Termoli, delle Forze di Polizia e i mezzi di soccorso ed emergenza. Il provvedimento è stato firmato dal comandante della Capitaneria di Porto di Termoli, Giuseppe Panico.