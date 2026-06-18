Cammino dell’Incoronata Sabato 20 giugno la tappa Frosolone-Duronia

Sabato 20 giugno 2026 alle 8.30, presso l’eremo di Sant’Egidio a Frosolone, ci sarà il raduno per la tappa di 14 chilometri del Cammino dell’Incoronata. Un Cammino nel segno del culto millenario della Madonna Incoronata, una devozione portata dai pastori transumanti attraverso i tratturi. Per l’occasione presenzierà don Gaetano Ceravolo sacerdote dell'Opera Don Orione, vicerettore del Santuario della Madonna Incoronata di Foggia

La tappa Frosolone-Cerasito-Duronia si snoda lungo 14 chilometri di sentieri nella natura sulle tracce di un culto riconducibile all’evento prodigioso nel bosco del Cervaro a Foggia che la tradizione colloca nel 1001: l’apparizione di un simulacro di legno raffigurante la Madre di Dio al pastore Strazzacappa e al conte di Ariano Irpino. Dalla ricerca iconografica, antropologica ed etnografica nasce, appunto, il Cammino dell’Incoronata iscritto, fin dal 2024, nel Catalogo dei Cammini religiosi del ministero del Turismo e riconosciuto, in quanto tale, su iniziativa dell’Associazione culturale Piccolo museo Occhi a candela e Antica biblioteca scolastica con sede a Frosolone che svolge il ruolo di destination management per il Cammino.



Il programma prevede la consegna del passaporto ai partecipanti la cui timbratura avverrà dopo qualche chilometro presso il Piccolo museo Occhi a candela e Antica biblioteca scolastica nel centro storico di Frosolone. Si proseguirà, quindi, in direzione Cerasito per la visita alla chiesetta di Santa Maria del Perpetuo soccorso dove ci sarà una degustazione di prodotti tipici per poi raggiungere borgata Madonnella, presso la chiesa di Santa Maria, dove i pellegrini consumeranno il pranzo al sacco e saranno accolti dal sacerdote don Antonio Adducchio. L’arrivo a Duronia è previsto nel pomeriggio dove avverrà la timbratura di fine tappa all’Ethan Bar e dove si godrà di un panorama mozzafiato da San Tommaso.



Ad accompagnare i camminatori ci sarà la guida esperta iscritta all’Aigae, Michele Permanente. Ai partecipanti sarà riservato in omaggio il libro “La Madonna della transumanza. Monografia sull’Incoronata”, della autrice e giornalista Roberta Muzio (editrice Lampo), nonché direttrice scientifica del Piccolo museo Occhi a candela. Il testo, che contiene la prefazione di don Gaetano Ceravolo, documenta la devozione nei secoli dei pastori che si muovevano lungo i tratturi della Puglia e del Molise.

Per informazioni Michele Permanente 3287639268 - Ass. cult. Piccolo museo Occhia a candela e Antica biblioteca scolastica 3389148384.

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