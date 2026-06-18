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APD Trivento, chiusura della stagione sportiva della scuola calcio 2025/2026

Oltre ottanta iscritti dai Primi Calci agli Esordienti. Per il prossimo anno si punta anche al campionato Giovanissimi.

AttualitÃ 
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Si Ã¨ conclusa venerdÃ¬ 12 giugno la stagione sportiva 2025/2026 della scuola calcio dellâ€™APD Trivento.

La scuola calcio ha registrato oltre ottanta iscritti, dai Primi Calci agli Esordienti. Lâ€™attivitÃ  Ã¨ stata gestita da Vincenzo Molinaro con il supporto di vari collaboratori.

Soddisfazione Ã¨ stata espressa dal presidente della societÃ , Gabriele Molinaro, e da tutto lo staff per il percorso svolto durante la stagione. Per il prossimo anno, la societÃ  punta a partecipare anche al campionato Giovanissimi.

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