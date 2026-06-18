APD Trivento, chiusura della stagione sportiva della scuola calcio 2025/2026

Si Ã¨ conclusa venerdÃ¬ 12 giugno la stagione sportiva 2025/2026 della scuola calcio dellâ€™APD Trivento.
La scuola calcio ha registrato oltre ottanta iscritti, dai Primi Calci agli Esordienti. Lâ€™attivitÃ Ã¨ stata gestita da Vincenzo Molinaro con il supporto di vari collaboratori.
Soddisfazione Ã¨ stata espressa dal presidente della societÃ , Gabriele Molinaro, e da tutto lo staff per il percorso svolto durante la stagione. Per il prossimo anno, la societÃ punta a partecipare anche al campionato Giovanissimi.