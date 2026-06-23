Molise, al via incontri informativi sul bando per la microricettività: tre appuntamenti tra Campobasso, Termoli e Isernia

L'Assessorato regionale al Turismo e Cultura della Regione Molise, guidato dal consigliere regionale delegato Fabio Cofelice, promuove un ciclo di tre incontri informativi ed esplicativi dedicati alla presentazione del bando regionale sulla microricettività, con l'obiettivo di illustrare le opportunità di finanziamento e le modalità di accesso alle agevolazioni previste.

Gli incontri, tenuti con la partecipazione di Sviluppo Italia Molise, spiegheranno nel dettaglio i contenuti dell'avviso pubblico, evidenziando i requisiti necessari per accedere, gli interventi ammissibili e le procedure per la presentazione delle domande.

La prima delle tre date individuate è quella del :

25 giugno, alle ore 10:00, nella Sala del Parlamentino della Giunta Regionale di Campobasso

Sono previste alte due date di incontri con location ancora da confermare:

* 2 luglio, alle ore 10:30, a Termoli;

* 9 luglio, alle ore 10:30 nella provincia di Isernia.

«La micro ricettività (case e appartamenti vacanze, b&b e strutture all’aria aperta), svolge un ruolo fondamentale per trainare il turismo, perché rappresenta un presidio di ospitalità diffusa che contribuisce a far conoscere e valorizzare il nostro territorio. Sostenere queste iniziative vuol dire migliorare la qualità dei servizi offerti ai visitatori e rendere i nostri luoghi sempre più attrattivi e competitivi nel panorama turistico», ha dichiarato il consigliere regionale Fabio Cofelice.

