Jake La Furia a Trivento, conto alla rovescia per il concerto del 27 giugno in contrada Fonte del Cerro

Manca ormai pochissimo al weekend di festa in contrada Fonte del Cerro, che culminerÃ sabato 27 giugno con il concerto di Jake La Furia. Il rapper milanese sarÃ protagonista della serata conclusiva nellâ€™ambito del programma civile della tradizionale Festa di Santâ€™Antonio di Padova. Lâ€™appuntamento si inserisce nel solco delle iniziative che negli anni hanno portato nella contrada numerosi nomi della musica italiana, contribuendo a consolidare la manifestazione nel calendario estivo del territorio.

Il programma prenderÃ il via venerdÃ¬ 26 giugno con una serata che vedrÃ protagoniste le realtÃ musicali del territorio. Sul palco salirÃ infatti il gruppo triventino Bella Domanda. A seguire si esibiranno i DJ Tony Medusa, Marco Gianserra, The Arizona e la voce di Paoletto. Unâ€™occasione per valorizzare le realtÃ musicali locali alla vigilia del concerto di sabato.

A sostenere la manifestazione sono inoltre oltre 250 sponsor tra attivitÃ commerciali, imprese e realtÃ del territorio. Un risultato che testimonia il forte coinvolgimento della comunitÃ a supporto dellâ€™organizzazione curata dal comitato feste presieduto da Giuseppe Florio.

Ad accompagnare il fine settimana sarÃ anche lâ€™area ristoro allestita dal comitato feste. Nel corso delle due serate saranno disponibili panini con wÃ¼rstel e salsiccia, kebab, patatine fritte, birra alla spina e bibite. Per la sola serata di venerdÃ¬ 26 giugno Ã¨ prevista inoltre una proposta speciale: il pulled pork, preparato con carne cotta lentamente e servita in panino, disponibile fino a esaurimento.

Lâ€™appuntamento Ã¨ fissato per venerdÃ¬ 26 e sabato 27 giugno a Fonte del Cerro. Il gran finale sarÃ affidato al rapper milanese, tra i fondatori dei Club Dogo, che nel corso della sua carriera ha pubblicato diversi lavori da solista, affermandosi come uno dei protagonisti della scena rap italiana.



