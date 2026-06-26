Torna ad Agnone l'evento sportivo "Atene del Sannio" con la gara agonistica e la pedalata per famiglie.

Un intero fine settimana dedicato alla passione per la bicicletta, alla valorizzazione del territorio e alla scoperta delle bellezze naturalistiche. L’ASD Molise Cycling Team, in collaborazione con il Comune di Agnone, si appresta a dare il via alla nuova edizione della giornata dedicata al ciclismo “Atene del Sannio”, un appuntamento che coniuga sport, turismo e tradizione.

Il programma si articola in due momenti principali pensati per intercettare sia le famiglie sia gli atleti professionisti. Il primo è quello di domani, sabato 27 giugno, dal titolo "Biciclettando alla scoperta della Atene del Sannio", con partenza alle ore 17:00 presso la villetta comunale. Una pedalata cicloturistica accessibile a tutti, pensata appositamente per bambini e famiglie. L'obiettivo è esplorare il patrimonio storico e paesaggistico di Agnone a passo d'uomo, unendo l'attività fisica all'aria aperta con la promozione delle eccellenze del territorio. Il secondo appuntamento è quello di domenica 28 giugno, con la gara agonistica "XCO Atene del Sannio". Circa 100 atleti provenienti da diverse regioni si sfideranno in una prova, valevole per il circuito “Sulle Orme dei Sanniti”, in un percorso lungo 4.29 km per 210 m di dislivello a giro. Il ritrovo per gli atleti è fissato alle ore 10:00 in località Monte Calvario.

L'evento rappresenta una vetrina d'eccezione per dimostrare come lo sport possa trasformarsi in un formidabile veicolo di marketing territoriale, capace di far scoprire i tesori nascosti del Molise.