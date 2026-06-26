Villa Maria, il TAR blocca la riconversione della clinica e l'esclusione dalla rete senologica

Villa Maria, il TAR sospende i provvedimenti regionali La clinica esprime soddisfazione e ringrazia tutti i cittadini, il nostro personale e i professionisti che ne hanno sostenuto le ragioni. Campobasso, 26 giugno 2026 â€“ Villa Maria esprime soddisfazione per le due ordinanze con cui il Tribunale Amministrativo Regionale per il Molise ha sospeso lâ€™efficacia dei provvedimenti che mettevano a rischio la continuitÃ degli attuali servizi della struttura. Le decisioni riguardano, da un lato, lâ€™esclusione di Villa Maria dalla rete regionale di chirurgia senologica e, dallâ€™altro, gli atti di programmazione che prevedevano la riconversione della clinica entro sei mesi.

In entrambi i casi, il TAR ha ritenuto meritevoli di accoglimento, in sede cautelare, le ragioni rappresentate dalla struttura, rilevando criticitÃ connesse alla motivazione dei provvedimenti, al mancato coinvolgimento di Villa Maria nel procedimento e alle conseguenze che tali decisioni avrebbero potuto determinare sulla continuitÃ dei servizi sanitari erogati ai cittadini. Le ordinanze consentono alla clinica di proseguire le proprie attivitÃ nelle more della decisione definitiva, che sarÃ assunta a seguito dellâ€™udienza di merito fissata per il 18 novembre 2026. Â«Accogliamo queste decisioni con soddisfazione e con grande senso di responsabilitÃ â€“ dichiara il dott. Pasquale Sabelli, a nome della proprietÃ di Villa Maria â€“. Il TAR ha riconosciuto la necessitÃ di approfondire questioni che incidono direttamente sulla continuitÃ dei servizi, sul futuro della struttura e sulle esigenze sanitarie del territorio. Sappiamo che il percorso giudiziario non Ã¨ ancora concluso, ma questo pronunciamento rappresenta un passaggio importante e ci consente di continuare a svolgere il nostro lavoro con la serietÃ e lâ€™impegno di sempreÂ».

Villa Maria rivolge un ringraziamento particolare agli avvocati Salvatore Di Pardo, Katia Palladino e Mario Pietrunti, che hanno seguito i ricorsi con competenza, professionalitÃ e determinazione, a tutto il personale della struttura e a quanti, in queste settimane, hanno manifestato vicinanza e sostegno. Un ringraziamento profondo va soprattutto alla cittadinanza, che ha partecipato numerosa al presidio informativo organizzato davanti alla clinica lo scorso 19 giugno e ha sottoscritto oltre 6.000 firme a sostegno della continuitÃ dei servizi.

La grande partecipazione ha confermato come il futuro di Villa Maria non riguardi soltanto la struttura, i suoi professionisti e i suoi lavoratori, ma rappresenti una questione pubblica sentita dallâ€™intera comunitÃ . Â«Le oltre 6.000 firme raccolte e la partecipazione al presidio ci hanno restituito con forza il valore del rapporto costruito in tanti anni con i cittadini â€“ prosegue Sabelli â€“. Ãˆ un sostegno che ci commuove e che, allo stesso tempo, ci affida una responsabilitÃ ancora maggiore. Continueremo a lavorare per garantire qualitÃ dellâ€™assistenza, vicinanza ai pazienti e continuitÃ delle cureÂ».

Villa Maria proseguirÃ quindi le proprie attivitÃ , in attesa della decisione di merito, mantenendo al centro la tutela dei pazienti, la qualitÃ dei servizi e il proprio ruolo nellâ€™assistenza sanitaria territoriale.

Casa di Cura Villa Maria