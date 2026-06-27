Vasto, Augusto Sardellone nuovo primario del Pronto Soccorso: le sue radici sono ad Agnone

Importante riconoscimento professionale per Augusto Sardellone, nominato primario del Pronto Soccorso dell'ospedale "San Pio" di Vasto. Il medico, che fino ad oggi ricopriva il ruolo di facente funzione, ha ottenuto l'incarico al termine del concorso bandito dalla Asl Lanciano-Vasto-Chieti.

La notizia Ã¨ stata accolta con soddisfazione anche ad Agnone, paese al quale Sardellone Ã¨ profondamente legato per parte di madre. In molti, infatti, lo ricordano da bambino mentre giocava tra le strade del quartiere San Marco, dove ha trascorso parte della sua infanzia e conserva ancora oggi un forte legame affettivo.

Nel corso degli ultimi anni, alla guida del Pronto Soccorso di Vasto, ha contribuito al potenziamento dei percorsi dedicati alle emergenze tempo-dipendenti, come ictus e infarto, rafforzando anche la collaborazione con altri ospedali del territorio e promuovendo nuovi modelli organizzativi per migliorare l'assistenza ai pazienti.

La nomina rappresenta il riconoscimento di un percorso professionale costruito sul campo e, per la comunitÃ agnonese, Ã¨ motivo di particolare orgoglio nel vedere uno dei "suoi" professionisti raggiungere un incarico di cosÃ¬ grande responsabilitÃ .