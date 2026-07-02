A Cerro al Volturno torna "La Settimana del Libro": sei giorni tra letteratura, musica, sport e grandi storie

Dal 13 al 18 luglio la quarta edizione della manifestazione promossa dall'Associazione Culturale "don Milani" e patrocinata dal Comune di Cerro al Volturno. Si parte con l'innovativo Silent Reading Party alla Casetta degli Alpini. Ospiti, tra gli altri, Andrea Capobianco, Nadia Verdile, Letizia Cherubino, Riccardo Sollini e Mario Varrella.

Sei giorni per riscoprire il valore della lettura, della cultura e dell'incontro. Sei giorni per trasformare i libri in occasioni di dialogo, riflessione e condivisione. Dal 13 al 18 luglio, Cerro al Volturno ospiterà la quarta edizione della Settimana del Libro, la manifestazione promossa dall'Associazione Culturale "don Milani", con il patrocinio del Comune di Cerro al Volturno, che negli anni è diventata uno degli appuntamenti culturali più attesi dell'estate molisana.

La rassegna conferma la propria vocazione: fare della cultura un luogo aperto, accessibile e capace di mettere in dialogo esperienze diverse. Letteratura, musica, sport, scuola e impegno civile si intrecceranno in un programma ricco di appuntamenti, ospitati presso il Palazzo Comunale e pensati per coinvolgere lettori, famiglie, giovani e appassionati.

La grande novità di questa edizione sarà l'appuntamento inaugurale. Lunedì 13 luglio, alle ore 20.00, la manifestazione si aprirà con il primo Silent Reading Party della storia della Settimana del Libro. La splendida Casetta degli Alpini, affacciata sul borgo e sul Castello Pandone, diventerà un grande salotto all'aperto dove ciascuno potrà portare con sé il proprio libro e vivere un'esperienza di lettura condivisa immerso nella natura e nel silenzio. La partecipazione sarà gratuita, con la possibilità di prenotare, con un contributo di 10 euro, un kit aperitivo.

Nei giorni successivi il programma proporrà un viaggio attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Martedì 14 luglio la scrittrice Letizia Cherubino presenterà il suo romanzo Se non ti incontro nei sogni ti vengo a cercare. Mercoledì 15 luglio spazio alla musica e alla letteratura con Riccardo Sollini e Julian Julico Corradini, protagonisti del concerto letterario Piccola infinita cura, accompagnato dalla presentazione del volume I Care. Curare e prendersi cura.

Tra gli appuntamenti più attesi quello di giovedì 16 luglio, quando arriverà a Cerro al Volturno Andrea Capobianco, commissario tecnico della Nazionale italiana femminile di basket, che dialogherà con il pubblico sul tema "Oltre il canestro: educare al futuro", raccontando lo sport come straordinaria scuola di vita, responsabilità e crescita.

La rassegna proseguirà venerdì 17 luglio con la giornalista e scrittrice Nadia Verdile, che presenterà il suo libro Artemisia, dedicato alla figura di Artemisia Gentileschi, mentre sabato 18 luglio la chiusura sarà affidata al professor Mario Varrella con La scuola brucia, una riflessione sul presente e sul futuro dell'educazione.

Anche quest'anno, nel corso della manifestazione, sarà conferito il Premio Giorgio Mazzanti, riconoscimento con il quale l'Associazione Culturale "don Milani" intende valorizzare personalità che, attraverso il proprio impegno, testimoniano il valore della cultura come strumento di crescita umana e civile.

Con la quarta edizione della Settimana del Libro, Cerro al Volturno rinnova così la propria vocazione a essere un luogo di incontro tra idee, persone e generazioni. In un tempo spesso dominato dalla velocità e dalla superficialità, la manifestazione sceglie di restituire centralità al dialogo, all'ascolto e alla forza delle storie, ricordando che leggere significa anche imparare a guardare il mondo con occhi nuovi.

Dal 13 al 18 luglio, Cerro al Volturno invita tutti a vivere una settimana in cui i libri non saranno soltanto da leggere, ma da incontrare.

Cerro al Volturno, 02/07/2026

Associazione Culturale “don Milani”,

Il Direttivo