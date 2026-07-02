Poggio Sannita, tre furti in abitazione nella notte: comunitÃ  sotto shock

Tre furti in abitazione sono stati messi a segno nella prima mattinata di oggi a Poggio Sannita, intorno alle 3.30.

Secondo le prime informazioni, i malviventi sarebbero entrati in tre diverse abitazioni, portando via oro, gioielli e denaro. Una delle persone derubate ha riferito di trovarsi in casa al momento dell'irruzione e di essere stata rinchiusa in una stanza mentre i ladri facevano razzia degli oggetti di valore presenti nell'abitazione. Tra le vittime del furto anche due anziani pensionati, che al momento del colpo stavano dormendo. I due, che il giorno precedente, 1Â° luglio, avevano prelevato la pensione presso gli uffici postali, non si sono accorti di nulla e non hanno sentito nÃ© visto alcunchÃ©.

Anche una terza persona Ã¨ stata derubata, ma al momento non si hanno notizie certe sullâ€™eventuale entitÃ dei danni subiti.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dei fatti e individuare i responsabili.

La piccola comunitÃ di Poggio Sannita Ã¨ profondamente scossa per quanto accaduto. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili ulteriori informazioni.