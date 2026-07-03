Agnone, scacchi giganti in piazza: l'appuntamento del Circolo San Pio per appassionati e curiosi



AGNONE. Una giornata all'insegna del divertimento, della strategia e della socialitÃ all'aria aperta. L'Associazione Culturale e Sportiva "Circolo di Conversazione San Pio" ha organizzato un evento speciale dedicato a tutti gli amanti del gioco dei re e delle torri.

L'appuntamento Ã¨ fissato per sabato 4 luglio 2026, a partire dalle ore 17:00, nella centralissima piazza UnitÃ dâ€™Italia. La vera attrazione del pomeriggio sarÃ la possibilitÃ di sfidarsi e giocare insieme utilizzando degli affascinanti scacchi giganti, un modo originale e visivo per coinvolgere grandi, piccoli, esperti scacchisti o semplici curiosi che vogliono avvicinarsi a questa disciplina.

A lanciare l'invito a tutta la cittadinanza e ai visitatori del circondario Ã¨ lo stesso Presidente del Circolo, Luciano Lomolino, che aspetta una numerosa partecipazione per trasformare la piazza in una grande scacchiera a cielo aperto.