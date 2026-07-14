Al via l'Estate Sestolese 2026: Un cartellone ricco di eventi tra musica, tradizione e sport

Il Comune di Sesto Campano, in stretta collaborazione con la Pro Loco Sesto Campano e le varie associazioni e comitati locali, ha ufficialmente alzato il sipario sul ricchissimo programma dell'Estate Sestolese 2026. Un calendario fitto di appuntamenti che animerÃ il territorio â€” da Sesto Campano Capoluogo alle frazioni di Roccapipirozzi (Alta e Bassa), Sesto Campano Scalo, Basso e Montecesima â€” da luglio fino alla fine di settembre.

L'obiettivo Ã¨ chiaro: unire la comunitÃ e attrarre visitatori grazie a un mix perfetto di serate culinarie, tornei sportivi, spettacoli comici, celebrazioni religiose e riscoperta delle tradizioni locali.

I principali appuntamenti del cartellone

L'estate Ã¨ giÃ entrata nel vivo con i primi eventi di luglio, ma il programma riserva ancora tantissimi momenti imperdibili divisi per i prossimi mesi:

? Fine Luglio: Musica, Cinema e Tradizione

17 Luglio: L'attesa Sagra della Pezzata a Sesto Campano Scalo, curata dal Comitato Festa "Cuore Immacolato di Maria".

19 Luglio: Grande sport e cultura a Sesto Campano Capoluogo (Piazza G. D'Uva) con un Triangolare di Calcio seguito dalla proiezione del film "Volevo un figlio Maschio" con Brignano, accompagnato da degustazioni.

20 Luglio: Pizza in Piazza allietata dalla fisarmonica di Domenico Gianfrancesco a Sesto Campano Capoluogo.

24 Luglio: Serata revival a Sesto Campano Scalo con il tour "Nei 90 io c'erano".

31 Luglio â€“ 2 Agosto: La Grande festa di fine colonia a Sesto Campano Basso, che farÃ da sponda ai solenni Festeggiamenti in onore del Sacro Cuore Immacolato di Maria a Sesto Campano Scalo.

? Agosto: Il mese dei grandi numeri

5 Agosto: Festeggiamenti in onore della Madonna della Neve a Montecesima.

8 - 9 Agosto: Doppietta a Sesto Campano Capoluogo con la 2Â° edizione di "Magna e Spassa" seguita il giorno successivo dalla Magnalonga.

9 - 13 Agosto: Spazio allo sport con il Torneo di Pallavolo a Roccapipirozzi Bassa, mentre a Roccapipirozzi Alta il 12 e 13 agosto si terrÃ l'evento "Fish & Chips" con I Ragazzi Scozzesi.

14 - 16 Agosto: Ferragosto in musica con il DJ Set & Cocktail Bar al Capoluogo, seguito dai tradizionali Festeggiamenti in onore di San Rocco a Roccapipirozzi Alta.

19 - 23 Agosto: Si replica la Magnalonga (questa volta a Roccapipirozzi Bassa), seguita dal Memorial Paolo Valente al Campo Sportivo e dai Festeggiamenti per San Giovanni Bosco a Roccapipirozzi Bassa.

29 Agosto: Spazio alla cultura con la presentazione del libro "Voci, suoni e canti di briganti in terra di lavoro" di Claudio Saltarelli e Raimondo Rotondi, con la partecipazione di Piero Ricci.

? Settembre: Tra SolidarietÃ e Radici

Il finale di stagione non Ã¨ da meno:

4 Settembre: Festa di Fine Estate a Roccapipirozzi Bassa.

13 Settembre: Festa della SolidarietÃ a Sesto Campano Capoluogo, a cura dell'Ass. "IL NIDO APS" e della Pro Loco.

18-20 Settembre: I grandi e sentiti Festeggiamenti in onore del Santo Patrono "Sant'Eustachio Martire" a Sesto Campano Capoluogo.

25 Settembre: Chiusura in grande stile a Sesto Campano Basso con la V edizione del suggestivo Presepe Vivente Proiettato.