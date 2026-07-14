Topolino celebra i dialetti, dal 15 luglio edizione speciale anche in campobassano

Dopo il grande successo degli appuntamenti che hanno appassionato migliaia di lettori facendo il tutto esaurito in edicola e fumetteria, il settimanale Topolino celebra ancora una volta le lingue locali italiane. Il numero 3686 â€“ in edicola e su P anini.it a partire da mercoledÃ¬ 15 luglio â€“ sarÃ disponibile in Friuli-Venezia Giulia, Basilicata, Umbria e Molise in 4 versioni speciali, con la storia Zio Paperone e la giornata piena, scritta da Augusto Macchetto per i disegni di Giampaolo Soldati, adattata rispettivamente in friulano, potentino, perugino e campobassano.

Al progetto Ã¨ dedicata anche unâ€™imperdibile cover realizzata da Andrea Freccero, con protagonisti Qui, Quoe Qua. Le copie con la storia in lingua locale saranno distribuite unicamente nelle edicole della zona regionale di competenza linguistica, mentre nelle altre regioni verrÃ distribuita la versione in italiano. SarÃ perÃ² possibile trovare tutte le versioni in fumetteria, su Panini.it , e tramite il proprio edicolante su Primaedicola.it (fino ad esaurimento scorte).

Per declinare Zio Paperone e la giornata piena in friulano, potentino, perugino e campobassano, Panini Comics si Ã¨ avvalsaancora una volta della collaborazione di Riccardo Regis â€“ Professore ordinario di Linguistica italiana dellâ€™UniversitÃ degli Studi di Torino, esperto di dialettologia italiana â€“ che ha coordinato un team di linguisti composto dai professori Federico Vicario (friulano), Potito Paccione (potentino), Giulio Vaccaro (perugino) e Antonietta Marra (campobassano).