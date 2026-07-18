Capracotta celebra la 60Âª edizione della "Pezzata": appuntamento il 2 agosto a Prato Gentile

Domenica 2 agosto 2026 Capracotta rinnova uno degli appuntamenti piÃ¹ rappresentativi della sua tradizione con la 60Âª edizione della "Pezzata", la storica Festa della Montagna che ogni anno richiama residenti, emigrati e visitatori nel suggestivo scenario di Prato Gentile.
La manifestazione rievoca un'antica festa pastorale, simbolo dell'identitÃ e della cultura dell'Alto Molise, legata alla vita dei pastori e alla transumanza. Al centro della giornata ci sarÃ , come da tradizione, la preparazione della celebre pezzata, piatto tipico della cucina locale, condiviso in un clima di convivialitÃ immerso nella natura.
L'evento rappresenta un'occasione per riscoprire le radici del territorio, valorizzare le tradizioni gastronomiche e promuovere le bellezze naturalistiche di Capracotta, una delle localitÃ montane piÃ¹ affascinanti del Molise.
L'iniziativa Ã¨ organizzata dalla Pro Loco di Capracotta, con il patrocinio della Regione Molise e del Comune di Capracotta, e il sostegno di Piacere Molise.
Gli organizzatori invitano cittadini e turisti a partecipare a questa speciale edizione della manifestazione, che celebra il traguardo dei sessant'anni, per vivere insieme una giornata all'insegna della tradizione, dell'ospitalitÃ e dei sapori autentici della montagna molisana.