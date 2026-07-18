Pescopennataro, riapre il Museo della Pietra "Chiara Marinelli": domenica 26 luglio una giornata dedicata a storia, ricerca e territorio

Pescopennataro si prepara a celebrare la riapertura del Museo della Pietra "Chiara Marinelli" con una mattinata all'insegna della cultura, della ricerca e della valorizzazione del patrimonio locale. L'appuntamento Ã¨ in programma domenica 26 luglio, presso la sede del museo in via Leonardo da Vinci, nell'ambito delle iniziative promosse dal Comune di Pescopennataro, in collaborazione con PescoLab e l'UniversitÃ degli Studi del Molise.

L'evento prenderÃ il via alle ore 11 con la cerimonia ufficiale di inaugurazione del Museo della Pietra "Chiara Marinelli", che segna la riapertura di uno spazio dedicato alla memoria, alle tradizioni e all'identitÃ di uno dei borghi piÃ¹ caratteristici dell'Alto Molise. SarÃ un momento di festa e di condivisione aperto all'intera comunitÃ .

A seguire, dalle 11.30 alle 12, sarÃ presentato il progetto "Atlante Micologico di Pescopennataro", un'iniziativa di ricerca che illustrerÃ obiettivi, metodologia e primi risultati di un lavoro dedicato alla conoscenza e alla valorizzazione del patrimonio micologico del territorio, confermando l'attenzione verso lo studio e la tutela delle risorse ambientali locali.

Al termine degli appuntamenti Ã¨ previsto un buffet aperto a tutti i partecipanti, occasione per proseguire il confronto in un clima di convivialitÃ .

La giornata rappresenta un'importante occasione per riscoprire il Museo della Pietra, luogo simbolo della storia e della tradizione artigianale di Pescopennataro, e per conoscere un progetto scientifico che unisce ricerca, ambiente e valorizzazione del territorio, rafforzando il legame tra cultura, comunitÃ e sviluppo locale.