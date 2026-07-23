Settimana dell'equitazione a Staffoli: aperte le iscrizioni per stage e concorsi dal 3 al 9 agosto

Sono aperte le iscrizioni per la manifestazione equestre che si terrÃ a Staffoli dal 3 al 9 agosto, organizzata dalla Scuderia del Sole di Isernia, in collaborazione con Fise Molise e Staffoli Horses, per una settimana interamente dedicata all'equitazione, tra stage tecnici e concorsi classificanti.

Il programma prevede il seguente calendario di attivitÃ : 4-5-6 agosto â€“ Stage federale di equitazione di campagna con il tecnico Fise, Giovanni Bonaccorsi, classificante per il passaggio a I grado 4-5-6 agosto â€“ Stage tecnico di preparazione con l'istruttore Fise, Stefano Falzini 7-8 agosto â€“ Concorso di dressage, classificante per il passaggio a brevetto e I grado 7-8-9 agosto â€“ Concorso ippico promozionale, con categorie dalla L40 alla C115 9 agosto â€“ Concorso di completo, categorie CN50 e CN60, classificante per il passaggio a brevetto.

Si tratta del primo appuntamento del suo genere organizzato in Molise, con l'obiettivo di valorizzare la disciplina equestre e offrire un'occasione di crescita tecnica e sportiva agli appassionati e agli atleti della regione. Ma Ã¨ anche un appuntamento importante che offre visibilitÃ al territorio dell'Alto Molise, coinvolgendo molte strutture ricettive. Tutti gli interessati possono iscriversi a questo link entro il termine ultimo del 27 luglio: https://www.fise.it/molise/it/home/calendario/evento/4281.html?tipo=corso