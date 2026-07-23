Lâ€™estate molisana si accende con Daniele Silvestri: concerto gratuito ad Agnone il 5 agosto

Agnone, giovedÃ¬ 23 luglio - Uno dei piÃ¹ importanti nomi della canzone d'autore italiana arriva nell'estate molisana. Daniele Silvestri con la sua band al completo sarÃ il protagonista della prima edizione di AG FEST in programma ad Agnone martedÃ¬ 5 agosto. Il concerto, con ingresso gratuito, si terrÃ nello splendido scenario naturale del Santa Lucia Park.

La cifra stilistica di Daniele Silvestri coniuga la ricerca di una nuova canzone d'autore con il riscontro del grande pubblico, mescolando talento e tradizione, leggerezza espressiva e impegno civile, come testimoniano canzoni quali Cohiba, Il mio nemico, L'appello, Quali alibi, A bocca chiusa, La mia casa, al fianco di evergreen come Le cose in comune, Occhi da Orientale, Testardo, SalirÃ², La Paranza, per citarne alcune. Le sue partecipazioni a festival popolari hanno sempre lasciato un segno, grazie alla singolare impronta che le contraddistingue: mai sopra le righe, ma sempre sorprendenti.

I tantissimi riconoscimenti ricevuti (Premio Tenco, David di Donatello, Recanati, Amnesty Italia, Grinzane-Cavour, Carosone per citarne alcuni) costituiscono un'ulteriore conferma del grande spessore di questo artista. I suoi testi sono spesso acrobazie linguistiche balzate fuori nei suoi album in studio: Daniele Silvestri (1994), Prima di essere un uomo (1995), Il dado (1996), Sig. Dapatas (1999), UnÃ²-duÃ© (2002), Il latitante (2007), S.C.O.T.C.H. (2011), Acrobati (2016), La Terra sotto i piedi (2019) e Disco X (2023). L'ultimo disco Ã¨ invece "Canzoni a sdraio", uscito di recente. Da ricordare anche il grande successo ottenuto da "Il padrone della festa" (2014) realizzato insieme a NiccolÃ² Fabi e Max GazzÃ¨.