Agnone, il Vescovo Camillo Cibotti riunisce la comunitÃ  intorno agli anziani per la festa di Santa Maria degli Angeli

AGNONE â€“ Un pomeriggio all'insegna della fede, della condivisione e dell'emozione quello vissuto oggi, sabato 1Â° agosto 2026, presso la Casa di Riposo "San Bernardino" di Agnone, dove si Ã¨ celebrata la festa di Santa Maria degli Angeli, patrona della chiesa interna della struttura.

La Santa Messa, officiata all'aperto da S.E. Mons. Camillo Cibotti, Vescovo della Diocesi di Isernia-Venafro-Trivento, ha rappresentato un momento di intensa spiritualitÃ , riunendo ospiti della residenza, familiari, operatori e numerosi cittadini che hanno voluto partecipare alla ricorrenza.

Significativa la presenza dei parenti degli anziani, insieme ad amici e conoscenti, che con la loro partecipazione hanno testimoniato vicinanza e affetto nei confronti degli ospiti della struttura. La celebrazione si Ã¨ svolta in un clima di raccoglimento e serenitÃ , regalando ai presenti momenti di profonda commozione e condivisione.

Ad accompagnare la liturgia Ã¨ stato il BELIEVE Christian Music Group di Isernia, che ha animato la funzione con un repertorio di Christian Music in stile pop-rock moderno. Le loro esecuzioni hanno contribuito a rendere la celebrazione ancora piÃ¹ coinvolgente, favorendo la partecipazione dell'assemblea e creando un'atmosfera di autentica festa.

L'iniziativa, promossa dalla direzione della Casa di Riposo "San Bernardino", si conferma un appuntamento particolarmente sentito, capace di rafforzare il legame tra la struttura e il territorio. Un'occasione preziosa per vivere insieme i valori della fede, della solidarietÃ e della vicinanza agli anziani, protagonisti di una giornata che resterÃ impressa nei cuori di tutti coloro che vi hanno preso parte.