Trivento, 7° Raduno 500 e Auto d’Epoca: tutto pronto per l’appuntamento di domenica 9 agosto

Mancano pochi giorni al 7° Raduno 500 e Auto d’Epoca “Città di Trivento”, in programma domenica 9 agosto, organizzato dal Club 500 & Auto d’Epoca Terventum con il patrocinio del Comune. Definiti gli ultimi dettagli organizzativi, la manifestazione interesserà i comuni di Trivento, Pietracupa e Salcito, lungo un percorso che attraverserà il territorio e farà tappa nelle località previste dal programma.

Il ritrovo dei partecipanti è previsto dalle ore 8 in Piazza Calvario a Trivento, con accoglienza, iscrizioni e colazione presso i bar convenzionati, Bar Ciccarella e 2 di Pikke. Alle ore 10 prenderà il via il corteo delle vetture storiche, con una prima sosta in Contrada Maiella, nell’area adiacente al Santuario di Santa Maria di Maiella, dove si terranno la benedizione delle autovetture e una colazione campagnola organizzata in collaborazione con l’Associazione Il Cenobio di Maiella.

Il programma proseguirà quindi verso Salcito, con un aperitivo offerto dal Team Meteora in collaborazione con il Bar La Terrazza, prima del trasferimento in Contrada Fonte le Frassi, dove alle ore 13 si svolgerà il pranzo enogastronomico organizzato in collaborazione con il Comitato Feste San Nicola. La manifestazione si concluderà nel pomeriggio, a partire dalle ore 16, con le premiazioni e i saluti finali.

Nella stessa giornata, il Comitato Feste San Nicola di Contrada Fonte le Frassi darà vita ai tradizionali festeggiamenti in onore del Santo. Il programma religioso prevede la Santa Messa alle 11:30, la processione alle 12;15, i fuochi pirotecnici alle 13:15 e il Santo Rosario alle 20.

In serata spazio agli appuntamenti ricreativi con il concerto della Riserva Moac, gruppo folk rock composto da nove musicisti molisani, in programma alle 21. A seguire lo spettacolo pirotecnico delle 23:30, l’estrazione della lotteria a mezzanotte e, dalle 00:30, il DJ set degli Otherside, che concluderà la serata.