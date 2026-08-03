San Pietro Avellana celebra il tartufo nero: torna la 37Âª Fiera l'8 e 9 agosto

San Pietro Avellana si prepara ad accogliere la 37Âª edizione della Fiera del Tartufo Nero, in programma sabato 8 e domenica 9 agosto 2026. Due giornate dedicate a uno dei prodotti simbolo dell'Alto Molise, con degustazioni, convegni, spettacoli, cultura e appuntamenti dedicati agli appassionati del tartufo e delle tradizioni locali.

L'inaugurazione ufficiale Ã¨ prevista sabato 8 agosto alle ore 11.00, con il saluto del sindaco Simona De Caprio e l'apertura della manifestazione. Nel corso della giornata sarÃ possibile visitare gli stand gastronomici della Pro Loco "Ad Volanam", aperti sia a pranzo che a cena, dove saranno protagonisti i piatti della tradizione locale.

Spazio anche agli approfondimenti culturali con il convegno "Tartufo in cucina", promosso dall'Associazione Borgo del Tartufo A.P.S., e con la presentazione del libro "Tartufi e nobiltÃ " di Franco Miranda, moderata da Paola Di Iorio, con gli interventi di Monica Rossi ed Ermes Colecchia.

La serata si concluderÃ con lo spettacolo musicale-cabaret "Nduccio Show", uno degli appuntamenti piÃ¹ attesi della manifestazione.

Domenica 9 agosto la fiera riaprirÃ alle ore 9.00. Tra gli eventi piÃ¹ caratteristici figura la "Gara sportiva ricerca tartufi su ring", riservata ai cani addestrati alla cerca del tartufo, che si svolgerÃ nel pomeriggio e si concluderÃ con la premiazione dei vincitori.

Anche nella seconda giornata saranno attivi gli stand gastronomici e, in serata, il gran finale sarÃ affidato al concerto della Chiara Massimo Band.

Durante entrambe le giornate saranno inoltre presenti animazione per bambini con gonfiabili, esibizioni del gruppo Aldica Dance e sarÃ possibile visitare alcuni dei luoghi culturali piÃ¹ rappresentativi del paese, tra cui il Museo del Tartufo, il Museo Etnoantropologico, il Museo della Guerra, il Museo Archeologico e l'antico Lavatoio.

La Fiera del Tartufo Nero rappresenta ormai uno degli appuntamenti estivi piÃ¹ importanti del Molise, capace di richiamare ogni anno visitatori, appassionati di enogastronomia e turisti, valorizzando il patrimonio naturale, culturale e gastronomico di San Pietro Avellana, considerato uno dei borghi simbolo della tradizione tartuficola italiana.