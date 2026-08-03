Sulle tracce dei Sanniti: escursione tra i templi italici e Monte Pizzuto



Un viaggio tra storia, natura e panorami mozzafiato nel cuore dell'Alto Molise. Domenica 9 agosto, a Schiavi di Abruzzo, Ã¨ in programma l'escursione "Nelle Terre dei Sanniti", un itinerario guidato che porterÃ i partecipanti alla scoperta dei suggestivi Templi Italici di Monte Pizzuto, con visita anche al Museo Archeologico.

L'escursione, organizzata dalle guide ambientali escursionistiche AltoSannio KalipÃ¨, si sviluppa su un percorso di 5,5 chilometri, con un dislivello di 440 metri e una difficoltÃ E (media). La durata prevista Ã¨ di circa quattro ore, soste comprese.

Il ritrovo Ã¨ fissato alle ore 9 davanti al ristorante "Rifugio dei Lupi". Un'occasione per immergersi nei paesaggi incontaminati dell'Appennino e ripercorrere la storia dell'antico popolo dei Sanniti, tra sentieri, testimonianze archeologiche e scorci di grande fascino.

Per informazioni e prenotazioni Ã¨ possibile contattare gli organizzatori ai numeri 333 1259024 e 328 1599031. Un'esperienza ideale per gli amanti del trekking, della storia e della natura.