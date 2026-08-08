Trivento piange Tommasino: il commosso ricordo dellâ€™ex sindaco Tullio Farina

TRIVENTO. Un fulmine a ciel sereno ha scosso lâ€™intera comunitÃ triventina: la scomparsa prematura del luogotenente Tommaso Stracqualursi, stimato carabiniere che per anni ha prestato servizio sul territorio, lascia un vuoto incolmabile tra quanti lo hanno conosciuto e apprezzato. A farsi portavoce del profondo dolore collettivo Ã¨ lâ€™ex sindaco, il professor Tullio Farina, che in una toccante lettera aperta ne ripercorre le tappe umane e professionali, ricordandone la dedizione straordinaria, la grande umanitÃ e il profondo legame con il paese.

"Caro Tommasino,

ieri, tornado da Campobasso ho appreso la triste notizia della tua dipartita. In quel momento mi Ã¨ sembrato come se fosse caduto un fulmine a ciel sereno. Non avrei mai potuto credere ad una notizia cosÃ¬ infausta e straziante di indicibile dolore.

Immediatamente il mio pensiero Ã¨ tornato indietro al 1999, allorquando rivestivo la carica di sindaco e venisti a salutarmi con il maresciallo. Quel giorno eri uno splendore con la tua divisa. Eri felice di iniziare la tua attivitÃ a Trivento e il paese ti ha accolto con la sua consueta ospitalitÃ perchÃ© ispiravi fiducia e sicurezza.

Eâ€™ certamente hai ben ripagato la fiducia della popolazione perchÃ© sei sempre stato attento vigile ed operativo e quando durante il periodo invernale (e in quel tempo nevicava veramente), non ti sei mai risparmiato dando anche una mano al servizio comunale di Trivento E poichÃ© io non scordo mai chi dÃ lâ€™aiuto ti ringrazio anche per quello che hai fatto per la popolazione Triventina

Ed io certo non posso dimenticare quando le contrade restavano durante lâ€™inverno bloccate dalla neve e bisognava portare i dializzati a Campobasso o andare a sbloccare i mezzi per strada.

Lâ€™ Arma benemerita sempre in prima linea. Quanti dializzati sono stati portati in ospedale da te e dal compianto maresciallo Antonio Orsini.

Ironia della sorte e del destino proprio voi due che avete fatto tanto per salvare gli altri siete morti giovani quasi allo stesso modo per malore improvviso.

Senza dubbio con la morte immatura di te e di Antonio la Benemerita ha perso due dei suoi migliori uomini.

Il destino molte volte Ã¨ cieco, assurdo ed ingiusto, perchÃ© porta via i buoni.

I triventini non hanno solo apprezzato le tue qualitÃ professionali ma anche le tue doti umane e la tua sensibilitÃ , il tuo essere amico di tutti, la tua umiltÃ quando non indossavi la divisa, la tua riservatezza e compostezza quando la indossavi.

Hai scelto Trivento come tua sede di vita, formando una splendida famiglia con Angelica sapendo essere buon marito e ottimo padre di due figli, Gino e Giuseppe, che di sicuro faranno tesoro dei tuoi insegnamenti.

Dopo Trivento sei andato prima ad Agnone e poi alla Caserma Frate di Campobasso

Oggi si Ã¨ vista la prova del nove per quello che hai fatto anche fuori Trivento. Alle tue esequie câ€™era tantissima gente proveniente anche da altri paesi a dimostrazione che chi opera bene non viene mai dimenticato Il piazzale calvario e tutte le strade di Trivento erano piene di macchine parcheggiate.

Lâ€™ultima volta ci siamo visti in una copisteria dove io stavo ritirando un libro che avevo fatto stampare, la prima copia lâ€™ho regalata proprio a te e tu mi hai ringraziato con un bacio. Mi dispiace tantissimo non incontrarti piÃ¹."

Tullio Farina

