Incidente sulla SS85 Venafrana a Isernia, scontro tra un’autocisterna e un’auto: due feriti

ISERNIA – INCIDENTE STRADALE Vigili del Fuoco intervenuti poco dopo le 14 di oggi, per un incidente stradale avvenuto sulla SS85 Venafrana, all'altezza del bivio Isernia-Santo Spirito. Nell'incidente sono rimasti coinvolti un autotreno cisterna e un'autovettura. Due le persone ferite, soccorse e trasportate in ospedale. Sul posto sono al lavoro due squadre dei Vigili del Fuoco, intervenute anche per estrarre le persone coinvolte dai mezzi. Si è reso necessario inoltre l'intervento dell'autogrù dei Vigili del Fuoco per rimuovere i veicoli e liberare la sede stradale. Secondo le prime informazioni, l'asfalto reso viscido potrebbe aver favorito l'impatto. Al momento la SS85 Venafrana risulta chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso e di messa in sicurezza. Sul posto presenti anche il personale del 118, la Polizia e l'Anas.