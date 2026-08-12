Gabriella Marinelli presenta a Pescolanciano “Ricordi, racconti, ricette”, viaggio nella memoria del Molise

A Pescolanciano il viaggio nella memoria del Molise attraverso "Ricordi, racconti, ricette"

L'Associazione culturale Intramontes, in collaborazione con l'Associazione culturale Armonia, presenta l'ultimo libro di Gabriella Marinelli, pubblicato da Dieci Lune, con il patrocinio del Comune di Pescolanciano.

Un viaggio nella memoria, nei sapori e nelle tradizioni del Molise. È questo il cuore di "Ricordi, racconti, ricette", l'ultimo libro di Gabriella Marinelli, pubblicato dalla casa editrice Dieci Lune, che sarà presentato a Pescolanciano domenica 16 agosto alle ore 18:00, grazie alla disponibilità di Donna Anna d'Alessandro, nella Neviera di Agapito, giardino culturale all'interno del Castello Ducale d'Alessandro.

L'iniziativa è promossa dall'Associazione culturale Intramontes, in collaborazione con l'Associazione culturale Armonia, e si svolge con il patrocinio del Comune di Pescolanciano, a conferma dell'attenzione verso iniziative capaci di valorizzare la memoria, le tradizioni e il patrimonio culturale del territorio.

Ad aprire l'evento sarà Caterina Palumbo, che introdurrà l'incontro e accompagnerà il pubblico all'interno di un pomeriggio dedicato alla cultura, alla memoria e alle radici della tradizione molisana.

Un appuntamento che vuole andare oltre la semplice presentazione editoriale, trasformandosi in un vero e proprio racconto collettivo della cultura molisana, fatto di memoria familiare, parole, immagini e soprattutto sapori.

A dialogare con l'editrice Fatima Fraraccio saranno l'autrice Gabriella Marinelli, il graphic designer Diego Marinelli e la giornalista Gioconda Marinelli. La serata sarà arricchita da alcuni interventi a cura di Voci e Tradizioni e dalle letture affidate a Vincenzo Salzillo, che contribuiranno a restituire al pubblico le atmosfere e le suggestioni racchiuse nelle pagine del volume.

"Ricordi, racconti, ricette" nasce da un patrimonio familiare prezioso: i quaderni di mamma Clara e nonna Gioconda, le donne della famiglia Marinelli, custodi di un sapere tramandato nel tempo. Ricette annotate, memorie e racconti diventano così le tessere di un mosaico più ampio, quello di una terra nella quale la cucina rappresenta da sempre un elemento fondamentale dell'identità e della trasmissione della memoria.

È un ritorno alle cucine di casa, dove i fornelli si accendevano con la stessa passione e lo stesso calore dei forni della millenaria Fonderia delle Campane Pontificie, dando vita alle ricette più autentiche della tradizione molisana. Un patrimonio organizzato nel libro mese per mese, seguendo il ritmo delle stagioni e delle consuetudini di una comunità.

Il volume diventa quindi anche un omaggio alle donne che, generazione dopo generazione, hanno custodito gesti, ingredienti e ricette, trasformando la cucina in un luogo di incontro e di trasmissione culturale.

«Un omaggio al Molise, ai suoi saperi e sapori antichi, a mamma Clara, a nonna Gioconda e a tutte le donne molisane che con pazienza e dedizione hanno saputo custodire le ricette del nostro territorio: sapori autentici che parlano di casa, di affetti e di radici!».

La presentazione di Pescolanciano si inserisce così in un percorso di valorizzazione della cultura locale attraverso la memoria e le testimonianze delle persone, proponendo al pubblico un libro capace di unire letteratura, tradizione gastronomica, storia familiare e identità territoriale.

Un'occasione per riscoprire, attraverso le parole e le ricette, un Molise autentico: quello delle case, delle famiglie, delle tavole imbandite e di quei piccoli gesti quotidiani che, proprio perché tramandati nel tempo, diventano patrimonio di tutti.

E sarà proprio nella cornice della Neviera di Agapito, luogo che unisce storia, natura e cultura, che le pagine di Gabriella Marinelli potranno incontrare il pubblico, restituendo alla comunità il valore di una memoria che non vuole essere soltanto conservata, ma condivisa e tramandata alle nuove generazioni.

In caso di pioggia l'evento si svolgerà nella Taverna del Duca.

Antonietta Pace

Presidente

Associazione Culturale Armonia

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