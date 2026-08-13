Grande successo per lâ€™Alto Molise Equestrian Experience: oltre 60 partecipanti a Staffoli

Grande successo e partecipazione per **Alto Molise Equestrian Experience **che si Ã¨ concluso il 9 agosto scorso a Staffoli, organizzato dalla Scuderia del Sole di Isernia, in collaborazione con Fise Molise e Staffoli Horses.

Un'intensa settimana, iniziata il 3 agosto, dedicata all'equitazione tra stage tecnici e concorsi classificanti. Un'esperienza che ha coinvolto oltre 60 partecipanti, pensata per vivere il mondo equestre a 360 gradi, mettendosi alla prova in discipline diverse e condividendo momenti di sport, apprendimento e relazione con il cavallo.

"Ci auguriamo che questo possa essere il primo di un appuntamento annuale per gli appassionati di sport equestri in un luogo, come Staffoli, che Ã¨ punto di incontro anche per tanti che provengono da Abruzzo e Lazio" - il commento a margine della manifestazione, della presidente delegata Fise Molise,** Laura Praitano**. - Ecco perchÃ© questa iniziativa assume anche un forte valore turistico, facendo da volano per la valorizzazione dei luoghi."

Ad accompagnare i partecipanti nella ricognizione del percorso, un ospite a sorpresa:** Dino Costantini**, campione italiano plurimo e olimpionico (Monaco 1972- Seul 1988) di Completo. Presenti al cerimoniale di premiazione anche il Sindaco di Agnone, Daniele Saia, e il Consigliere Regionale del Molise, Massimo Sabusco.

In allegato i risultati della giornata di domenica 9 agosto per il Completo, disciplina equestre che non si svolgeva in Molise da 30 anni.

Con cortese richiesta di diffusione,

Ufficio Stampa Fise Molise