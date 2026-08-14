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Fiocco rosa ad Agnone: la gioia di mamma Veronica e papÃ  Denny per l'arrivo di Ginevra

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Una bellissima notizia riscalda i cuori della comunitÃ  di Agnone. Nella serata di ieri, intorno alle 21:40, l'ospedale San Pio di Vasto ha fatto da cornice alla nascita della piccola Ginevra Cicchini, per la gioia incontenibile di mamma Veronica Crolla e il  papÃ  Denny Cicchini

L'arrivo della nuova nata ha portato unâ€™ondata di entusiasmo e felicitÃ  che si Ã¨ subito estesa a tutta la famiglia. Ad attendere con trepidazione la piccola Ginevra ci sono i nonni, gli zii  completare questo caloroso comitato d'accoglienza, pronti a riempirla di coccole e giochi, ci sono anche i cuginetti 

Un momento di profonda commozione a cui si uniscono con affetto anche gli amici Gianrico Pacelli e Simona Santilli, che inviano ai neo-genitori e a tutta la famiglia i piÃ¹ cari e sinceri auguri per questo splendido inizio.

A mamma Veronica, papÃ  Denny e alla piccola Ginevra i migliori auguri per un futuro ricco di gioia e serenitÃ !

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