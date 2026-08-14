Crisi per l'artigianato molisano, in 10 anni chiusa un'attivitÃ  su 4

CAMPOBASSO, 14 agosto 2026

Il settore dell'artigianato molisano continua a risentire la crisi che si Ã¨ ormai innescata da anni.

In base ad una elaborazione della Cgia di Mestre su dati Inps, le imprese artigiane nel 2015 erano 8.847, numero che Ã¨ progressivamente calato a 6.640 nel 2024 per arrivare a 6.321 nel 2025.In dieci anni, dunque, una impresa su quattro ha chiuso i battenti.



A livello provinciale a pagare di piÃ¹ lo scotto della crisi del settore, sono stati gli artigiani della provincia di Isernia. Nel 2024 le imprese attive erano 1.867, 1.765 quelle dello scorso anno, -5,5%. Numeri preoccupanti anche per Campobasso dove la percentuale delle chiusure si Ã¨ attestata al -4,5%, registrando in dodici mesi un calo di 217 imprese. Nel 2024 erano 4.773, 4.556 nel 2025.

