Luca Pappagallo ingolosisce con il formaggio il pubblico di Casearia

Due coinvolgenti showcooking hanno conquistato i visitatori della 4° Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani – fino al 30 agosto 2026 ad Agnone – con Pasta con pesto di zucchine e Caciocavallo.

Spatola in una mano e la battuta sempre pronta: Luca Pappagallo sale sul palco di Casearia – Fiera Nazionale dei Formaggi Italiani (fino al 30 agosto 2026 ad Agnone, in Molise) e trasforma lo showcooking in uno spettacolo, con Peppone Calabrese a fargli da complice tra un fornello e l'altro. Tra i due il feeling è immediato: battute, aneddoti e risate si rincorrono per tutto lo show, rendendo la cucina un momento coinvolgente di intrattenimento.

Lo Chef, volto amatissimo di Food Channel, sabato 29 agosto ha ingolosito il pubblico con due appuntamenti, alle 12:00 e alle 19:00. Tra una gag con Peppone e l'altra, lo chef ha preparato una Pasta con pesto di zucchine e Caciocavallo di Agnone, dimostrando che la cucina non ha bisogno di fronzoli per stupire.

«La cucina spesso viene raccontata in modo pomposo, ma non lo è» - ha spiegato Pappagallo, presentando un piatto ispirato agli spaghetti alla Nerano ma con una variante tutta sua: zucchine saltate in padella e un pesto ricco e profumato con mandorle, arricchito da abbondante Caciocavallo. Il secondo piatto ha visto protagonisti i peperoni, in parte interi e in parte ridotti in crema, sposati con una toma piemontese.

A colpire il pubblico non è stata solo la manualità dello chef, ma la sua filosofia di degustazione, spiegata con la consueta ironia: «Prima deve piacere, poi mi spieghi, no prima mi spieghi e poi assaggi, perché ci sono gli incantatori di serpenti. Invece ritengo che si cominci con la degustazione e poi il sentire il racconto, la storia, chi c'è dietro».

Pappagallo non ha nascosto il suo trasporto per il mondo caseario: «Il mio amore per il formaggio è assolutamente incredibile - ha raccontato -, andare in una fiera, come Casearia, a scoprire chicche che ci sono in giro per l'Italia è ciò che preferisco. Apprezzo tutto questo, compreso l'odore del formaggio, che è quello che fa scappare a volte le persone». E proprio la sera prima dello showcooking si è concesso un assaggio che ha definito quasi mistico: caciocavallo piastrato, con la crosticina croccante sotto e il cuore morbido sopra, «come quando hai una sorta di estasi».



Casearia – Fiera dei formaggi italiani

Dal 28 al 30 agosto 2026

Agnone (IS), Molise.

Email: info@fieracasearia.it

Sito web: www.fieracasearia.it

Tel. +39 3770829148

Sede: Palasport Agnone, Viale Europa – 86081, Agnone (IS)

Programma: https://www.fieracasearia.it/casearia-2026/

Orari Padiglioni:

Venerdì 28 agosto: 11:00 – 21:00

Sabato 29 agosto: 10:00 – 21:00

Domenica 30 agosto: 10:00 – 20:00

28 e 29 agosto: Notte Bianca dalle 21:00 alle 24:00

Pass di ingresso online: https://www.ciaotickets.com/it/abbonamenti/casearia-2026-fiera-dei-formaggi-italiani-agnone

Per scaricare le immagini di Casearia, link Drive: https://bit.ly/CaseariaStampa2026

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