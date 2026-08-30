La nuova transumanza di Enzo Delli Quadri

Con pochi versi e immagini essenziali, Enzo Delli Quadri, in La nuova transumanza, accosta due migrazioni: quella antica delle greggi e quella moderna degli uomini. Cambiano i protagonisti, ma resta immutato il richiamo del lavoro e del pane.

Settembre bussa ai valli,

l'estate chiude il cuore;

un tempo andavan greggi

seguendo il vecchio sole.



Suonavan tanti bronzi,

coi cani innanzi a tutti;

scalavan le colline

e gli uomini con loro.



non vanno oggi armenti,

né polvere sui prati;

riparton le famiglie,

finita ormai l'estate.



Finite son le feste,

si spengono le luci;

si svuotano le case,

si chiudono le porte.



la piazza silenziosa,

i vicoli son muti;

rimangono gli anziani,

con i ricordi e i sogni.



La strada è sempre quella,

viandanti son cambiati:

partì ieri la greggia,

riparte ognor la gente.