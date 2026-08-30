Saluto della comunitÃ  di Trivento al Maresciallo Francesco Nobile in partenza per un nuovo incarico

In occasione della conclusione del suo servizio a seguito del recente trasferimento ad altro incarico, il Sindaco di Trivento, Luigi Pavone desidera rivolgere un pensiero di profonda gratitudine al Maresciallo Ordinario Francesco Nobile per l'impegno, la dedizione e la professionalitÃ dimostrate negli anni trascorsi al servizio del nostro territorio.

"Ho appreso con grande dispiacere la notizia del trasferimento del Maresciallo Ordinario Francesco Nobile, che lascia il comando della Stazione dei Carabinieri di Trivento dopo quattro anni di intenso e apprezzato lavoro.

Ho avuto il piacere di conoscere il Maresciallo Nobile sin dal suo arrivo nel nostro comune e di collaborare con lui in maniera ancora piÃ¹ stretta ed approfondita a partire dal giugno 2024, con l'inizio del mio mandato da Sindaco. In questi anni si Ã¨ consolidato tra noi un rapporto di proficua e costante collaborazione istituzionale, accompagnato da una profonda stima reciproca e da un sincero legame di amicizia.

A nome mio personale, dell'Amministrazione comunale e di tutta la comunitÃ triventina, desidero esprimergli il piÃ¹ vivo ringraziamento per l'egregio lavoro svolto alla guida della Stazione. In questi quattro anni ha dimostrato uno straordinario senso del dovere, grande professionalitÃ e una costante vicinanza alle esigenze dei cittadini.

Al Maresciallo Francesco Nobile rivolgo i migliori auguri per il nuovo e prestigioso incarico che andrÃ a ricoprire, con l'augurio di un futuro professionale ricco di soddisfazioni e successi"

Luigi Pavone

Sindaco di Trivento