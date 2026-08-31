Trivento: nasce il comitato di Futuro Nazionale, il referente Ã¨ Diego Scarano

Anche Trivento ha il suo Comitato di Futuro Nazionale, il movimento che fa riferimento al Generale Roberto Vannacci e che nel Molise, con l'entrata dell'ex consigliere regionale Aida Romagnuolo, sta avendo una forte accelerazione di presenze sul territorio. Costituito in pochissimi giorni, anche questo il Comitato vede molti dei suoi soci fondatori provenire dall'area di Fratelli d'Italia, un'emorragia a detta di molti, che a Trivento non si fermerÃ . In un breve incontro, i soci Vannacciani hanno scelto all'unanimitÃ Diego Scarano quale referente dello stesso Comitato. "Sono del parere che mai come in questo momento - ha dichiarato Scarano - Trivento abbia bisogno della nascita di una valida alternativa politica sul suo territorio, un nuovo soggetto politico come Futuro Nazionale capace di rispondere ai reali bisogni dei cittadini anche in considerazione che, allo stato attuale, nella maggioranza comunale convivono al proprio interno anime troppo diverse e spesso non compatibili tra di loro, pur se rappresentate da ottime e capaci persone". "La nascita di un comitato di Futuro Nazionale a Trivento - ha concluso Scarano - sarÃ sicuramente da stimolo soprattutto per i tanti giovani che vogliono avvicinarsi alla politica perchÃ¨ con noi troveranno sempre stimoli, vicinanza, partecipazione e la porta sempre aperta, cosÃ¬ come la porta Ã¨ sempre aperta anche per le tante persone , uomini e donne che, delusi dalla solita e sterile politica di sempre, cioÃ¨ quella del dire e non del fare, intendono dare il loro contributo di idee per migliorare la qualitÃ della vita dei triventini, maggiori e migliori servizi ai cittadini ma anche, perchÃ© ritrovino il senso dell'appartenenza del proprio territorio e quelle energie che riportino soprattutto aziende e imprenditori nell'area industriale di Trivento".