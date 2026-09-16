Er pesce grosso e quello piccolo: Poesia in romanesco di Enzo Delli Quadri, metafora della legge del piÃ¹ forte

Er pesce grosso e quello piccolo
Questa poesia mette il dito nella piaga di uno dei piÃ¹ antichi interrogativi dell'uomo:perchÃ© la vita si nutre della vita? la Terra Ã¨ forse una grande tavola imbandita? E la fede basta a spiegare, o giustificare, questo disegno?
Er pesce grosso e quello piccolo
Disse er pesce piccoletto:
â€¨Â«Dimme un poco, sor padrone,â€¨
perchÃ© sempre chi Ã¨ piÃ¹ grossoâ€¨
fa la legge e c'ha ragione?Â»
Er piÃ¹ grosso je rispose:â€¨
Er piÃ¹ grosso je rispose:â€¨
Â«Nun Ã¨ colpa mia, fratello;â€¨
io nun seguo un regolamento,â€¨
seguo solo er mi' budello.Â»
Â«Ma possibileÂ», ribattÃ©,
Â«Ma possibileÂ», ribattÃ©,
â€¨Â«che la vita sia cosÃ¬?â€¨
Er piÃ¹ forte magna sempre,â€¨
er piÃ¹ debole sta lÃ¬?Â»
Er piÃ¹ grosso sospirÃ²:â€¨
Er piÃ¹ grosso sospirÃ²:â€¨
Â«Nun me crede fortunato;â€¨
che c'Ã¨ sempre un pesce granneâ€¨
che me magna appena nato.Â»
Â«E chi ha fatto 'sta catena?â€¨
Â«E chi ha fatto 'sta catena?â€¨
Chi ha imbandito questo mondo?â€¨
PerchÃ© tutta questa Terraâ€¨
pare un pranzo senza fondo?Â»
Er piÃ¹ grosso disse piano:â€¨
Er piÃ¹ grosso disse piano:â€¨
Â«Nun cercÃ troppe risposte.â€¨
Chi sta in cima magna e tace;
â€¨chi sta sotto... fa domande.Â»
Morale
Forse er mare, forse er monno,
Morale
Forse er mare, forse er monno,
â€¨cambian poco, in fonno in fonno:â€¨
chi comanna trova scuse,â€¨
chi subisce... vuol capire.
Enzo C. Delli Quadri
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".
Molisano di Agnone, giÃ Manager di tante imprese, sempre legato al suo Paese, mai ha fatto mancare il suo apporto ad attivitÃ culturali, sportive, economiche, politiche. Sua la produzione, da autore ed editore, della Collana di 11 libri "Tesori dell'Altosannio".