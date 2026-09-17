Recupero di Palazzo Nuonno, Agnone ottiene un finanziamento da 1,1 milioni di euro

Un nuovo e importante traguardo per lo sviluppo di Agnone. Il Ministero della Cultura ha ammesso a finanziamento, per un importo di 1 milione e 100 mila euro, il progetto presentato dal Comune per l’adeguamento funzionale dello storico palazzo Nuonno, che sarà destinato a museo civico.

L’intervento si colloca nell’ambito della linea d’azione “Rigenerazione culturale e sociale dei borghi storici”, a valere sulle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione. Il riconoscimento premia il percorso virtuoso portato avanti dall’amministrazione comunale negli ultimi anni. Agnone, infatti, è stato selezionata dal Ministero anche in qualità di realtà locale che si è distinta nel panorama culturale nazionale, rientrando tra le 10 finaliste per il titolo di Capitale Italiana della Cultura.

Il finanziamento arriva al termine di un processo d’acquisizione dell’edificio a patrimonio pubblico iniziato nel 2025. Di grande pregio storico e architettonico, legato a leggende popolari che lo volevano abitato da fantasmi, palazzo Nuonno versa in stato d’abbandono. Grazie ai lavori, sarà recuperato e rimodernato: l’inizio di un percorso che porterà la struttura a diventare un museo civico in grado di valorizzare tradizioni e peculiarità del territorio.

“Agnone – ha commentato il sindaco, Daniele Saia - continua a puntare sulla cultura, riconoscendola come asset fondamentale per lo sviluppo dell’intero Alto Molise. Il recupero di palazzo Nuonno è un tassello importante del percorso. Sapere che un’opera architettonica così storica e identitaria per la nostra città possa tornare ad avere nuovo splendore non può che riempirci di gioia”.