Il pastore”, il sonetto di Enzo Delli Quadri tra montagna, natura e tradizione.

Il pastore

Un sonetto che rende omaggio al pastore, figura emblematica della civiltà contadina e della montagna. Tra silenzi, transumanza e lavoro quotidiano, emerge il legame profondo con la natura e la dignità di un mestiere antico che ha contribuito a custodire il territorio e le sue tradizioni.

Sui monti all'alba e tanto sentimento,

seguiva il gregge con paziente passo;

sapea distinguere qualunque sasso,

ogni sorgente, ogni silente vento.

Il cane vigile gli stava accanto,

fedel compagno d'ogni transumanza;

mentre la notte vegliava la speranza,

la luna audiva il suo sommesso canto.

Traeva dal gregge sostentamento,

sincero frutto d'un lavoro austero,

vissuto con fatica e patimento.

Oggi i tratturi sono in dissonanza,

ma resta ancora, nel ricordo vero,

l'anima antica della transumanza.