Emergenza incendi nel Basso Molise: fiamme a Palata vicine alle case, richiesto il mezzo aereo tra Guglionesi e San Giacomo

Nella giornata odierna, 23 settembre 2026, i Vigili del Fuoco del Comando di Campobasso sono impegnati con più squadre in diversi interventi per incendi che stanno interessando il territorio del basso Molise.

In particolare, è tuttora in corso un incendio di vegetazione e bosco nel territorio di Guglionesi /San Giacomo. Sul posto è intervenuta la squadra AIB dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Termoli, supportata da due squadre AIB della Regione Molise.

Le operazioni di spegnimento risultano particolarmente impegnative a causa del forte vento e dell'estensione dell'incendio. In considerazione dell'evoluzione delle fiamme , è stata avanzata richiesta per l'intervento di un mezzo aereo antincendio.

Un altro intervento è in corso nel comune di Palata, dove una squadra del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Santa Croce di Magliano è impegnata nello spegnimento di un incendio di interfaccia.

Le fiamme, a causa della loro propagazione, sono giunte nelle vicinanze di due abitazioni. Gli interventi sono tuttora in corso.