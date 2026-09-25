Ãˆ di Agnone Ruggiero Di Lollo, lâ€™artista che ha realizzato la statua di San Matteo della Guardia di Finanza

Câ€™Ã¨ anche un pezzo di Agnone nella suggestiva statua di San Matteo, Patrono della Guardia di Finanza, collocata sul fondale dello specchio acqueo antistante il Parco di Monte Orlando, a Gaeta.

A realizzarla Ã¨ stato infatti il professor Ruggiero Di Lollo, originario di Agnone, maestro dâ€™arte, pittore e scultore, da anni protagonista della vita culturale e artistica di Gaeta, cittÃ nella quale ha anche insegnato a lungo.

Lâ€™opera, alta tre metri, Ã¨ stata realizzata in bronzo titolato in una delle piÃ¹ importanti fonderie artistiche italiane, a Verona.

A raccontare la nascita della statua Ã¨ lo stesso Di Lollo:

Â«A novembre mi convocÃ² il Colonnello Spalvieri e mi fece la proposta di realizzare una statua del loro Patrono. Il bozzetto piacque. CosÃ¬ mi misi al lavoro, che ho completato in 4-5 mesiÂ».

Un lavoro importante, nato da una proposta della Guardia di Finanza e diventato un'opera destinata a caratterizzare il paesaggio e il legame tra il Corpo e la cittÃ di Gaeta.

E alla domanda su a chi dedichi la statua, Di Lollo non ha dubbi: Â«Alla mia amata GaetaÂ».

Il 21 settembre la Guardia di Finanza celebra il proprio Santo Patrono, San Matteo Apostolo ed Evangelista, figura che lega fede, giustizia e servizio al bene comune. Il riconoscimento ufficiale risale al 10 aprile 1934, quando un Breve Pontificio, firmato dal cardinale Eugenio Pacelli â€“ il futuro Papa Pio XII â€“ su mandato di Papa Pio XI, dichiarÃ² San Matteo Patrono delle Fiamme Gialle.

Una storia artistica che parte dunque da Agnone, dove Ruggiero Di Lollo Ã¨ nato, e arriva fino a Gaeta, attraverso un'opera monumentale che oggi vive in uno dei luoghi piÃ¹ suggestivi della cittÃ .