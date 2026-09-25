Provincia di Campobasso, 220 anni di storia: domenica le celebrazioni tra istituzioni, cultura e musica

La Provincia di Campobasso si appresta a celebrare il 220Â° anniversario della sua istituzione, avvenuta il 27 settembre 1806, con una giornata speciale in programma domenica 27 settembre 2026, pensata per rendere omaggio alla storia dell'Ente, al suo ruolo istituzionale e al legame profondo con il territorio e le comunitÃ .

Le celebrazioni rappresentano un momento di particolare valore storico e civile, occasione per ripercorrere oltre due secoli di vita amministrativa, sociale e culturale della Provincia di Campobasso, riaffermandone la funzione di punto di riferimento per i Comuni e per l'intero Molise.

Il programma si aprirÃ alle ore 16, nella Sala Consiliare "Antonio Carlone", con il Consiglio Provinciale aperto, appuntamento istituzionale dedicato alla ricorrenza e alla riflessione sul cammino compiuto dalla Provincia in questi 220 anni. Nel corso dell'assise, col Presidente Giuseppe Puchetti e i consiglieri provinciali, interverranno anche alcuni tra gli ex Presidenti della Provincia di Campobasso degli ultimi 40 anni.

Le celebrazioni proseguiranno alle ore 18 al Teatro Savoia di Campobasso, dove sono previsti i saluti istituzionali del Presidente della Regione Molise, Francesco Roberti, del Presidente dell'UPI Molise Daniele Saia e del sindaco di Campobasso Marialuisa Forte, e una serie di momenti di approfondimento e valorizzazione culturale.

In particolare, sarÃ proiettato il trailer del docufilm "Terre d'Incontro", realizzato dalla Palasanto Films, che dal giorno successivo all'evento sarÃ visibile integralmente su piattaforme rese note dalla Provincia di Campobasso.

A seguire, la lectio magistralis "La Provincia di Campobasso", a cura del prof. Gino Massullo.

Il clou della serata sarÃ rappresentato dagli interventi del Presidente della Provincia di Campobasso, Giuseppe Puchetti, e del Vice-Presidente dell'Unione Province d'Italia, Angelo Caruso (Presidente della Provincia dell'Aquila e sindaco di Castel di Sangro), per sottolineare il significato della ricorrenza e il ruolo che le Province continuano a svolgere nell'assetto istituzionale e nello sviluppo dei territori.

Ad arricchire ulteriormente la manifestazione sarÃ il concerto "Il Teatro in Musica", eseguito dall'Orchestra di Fiati di docenti e allievi del Conservatorio "L. Perosi", diretta dal Maestro Giuseppe Lentini, momento artistico che unirÃ la dimensione celebrativa a quella culturale e musicale.

I momenti musicali vedranno protagonisti anche i ragazzi dell'Orchestra di Sax del 'Perosi' di Campobasso.

A condurre la serata ci saranno i giornalisti Maria Grazia Fascitelli e Vincenzo Luongo.

"Celebrare i 220 anni della Provincia di Campobasso â€“ dichiara il Presidente Giuseppe Puchetti â€“ significa rendere omaggio alla nostra storia, alle istituzioni che l'hanno attraversata e alle comunitÃ che ne hanno costruito l'identitÃ . Questa ricorrenza vuole essere non soltanto un momento di memoria, ma anche un'occasione per riaffermare il valore della Provincia come presidio istituzionale vicino ai territori, ai Comuni e ai cittadini. SarÃ una giornata di grande significato, nel segno della condivisione, della cultura e del senso di appartenenza".