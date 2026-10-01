Nascono le “Samniadi”, la sfida delle tribù: il Sannio si riunisce tra storia, sport e identità

SANNIO ARCHAEO FESTIVAL - NASCE “SAMNIADI – LA SFIDA DELLE TRIBÙ ”: IL SANNIO RITORNA PROTAGONISTA TRA STORIA, IDENTITÀ E RIEVOCAZIONE . Nasce un nuovo evento sportivo-identitario firmato Sannio Archaeo Festival (SAF): un format itinerante di area vasta per riscoprire le radici storiche attraverso lo sport e riunire simbolicamente i territori dell'antico Sannio. Un evento per riscoprire l’orgoglio, i riti e le radici di un antico e fiero popolo. AMOROSI (BN) – 26 Settembre 2026

L’antico Sannio torna a vivere attraverso un format culturale e rievocativo di straordinaria potenza visiva ed emotiva. Prende ufficialmente forma "Samniadi – La sfida delle tribù ", il progetto ideato dall'architetto Giovanni Ragone per valorizzare, riscoprire e promuovere il patrimonio storico e identitario di una civiltà che ha segnato la storia d’Italia. Il progetto nasce all'interno del percorso culturale del Sannio Archæo Festival (SAF), con l’obiettivo di strappare all'oblio storiografico la memoria di un popolo fiero, le cui terre originarie abbracciano oggi idealmente ben tre regioni: Campania, Molise e Abruzzo.

Una storia fatta di rigore morale, valori comunitari e di un profondo senso di appartenenza che le lunghe guerre contrapposte a Roma tentarono di oscurare, ma che oggi rivive con forza e modernità. Concepito come un evento itinerante di area vasta, pensato per svolgersi ciclicamente in un'area differente del Sannio, il progetto parte da una constatazione storica fondamentale: l'antico Sannio non coincide con i confini odierni, ma rappresentava una vasta terra vissuta e difesa da comunità fiere e coese come i Carricini, i Pentri, i Caudini e gli Irpini. Lo spirito delle Samniadi è proprio questo: una riunione simbolica dei territori storici, capace di abbattere le distanze odierne e di far incontrare i giovani e gli adulti sotto un’unica grande bandiera culturale.

Anticamente, la preparazione fisica e il confronto tra i giovani guerrieri rappresentavano un rito di coesione e crescita; oggi, quell'eredità viene riattualizzata in moderne e sane discipline sportive (dalla corsa campestre al tiro con l'arco e a prove di abilità a squadre), calibrate in assoluta sicurezza. Sotto il motto "UN SOLO POPOLO", le rappresentanze delle tribù si incontreranno in un grande evento che unisce il rigore della ricerca storica alla rievocazione di antichi riti, cerimonie e prove di abilità. Per strutturare al meglio l'evento e garantire standard organizzativi d'eccellenza, è già in programma per l'anno 2027 la realizzazione di un'Edizione Zero sperimentale, e dovrà essere scelta una località che la ospiterà tra la Campania, il Molise e l'Abruzzo

Dichiarano congiuntamente il Presidente della Pro Loco arch. Ferdinando Franco e l'arch. Giovanni Ragone, ideatore e direttore del progetto: "Le Samniadi rappresentano la risposta concreta e coesa del nostro direttivo e del nostro territorio alle polemiche e alle divisioni sterili. Crediamo fermamente in un Sannio che unisce e che sa fare squadra oltre i confini amministrativi, dimostrando che la forza della nostra identità culturale è il motore più potente per il futuro delle nostre comunità".

L'iniziativa si propone come una straordinaria operazione di marketing territoriale per promuovere i territori del Sannio antico : campano, molisano ed abruzzese, mirata allo sviluppo turistico ed economico e al coinvolgimento diretto delle comunità e delle famiglie locali, di coesione sociale e di sviluppo economico, lanciando un appello diretto al tessuto imprenditoriale e produttivo affinché investa su un format unico nel suo genere nel panorama archeologico nazionale. L'obiettivo non è la semplice competizione, ma il traguardo collettivo di riscoprire l’appartenenza a un passato illustre e trasformarlo in un motore di crescita turistica.

Le Samniadi si candidano a diventare un appuntamento di riferimento nel panorama degli eventi storico-culturali, pronte a coinvolgere visitatori, appassionati, istituzioni e investitori in un viaggio epico nel cuore delle nostre radici. Il Sannio si prepara a scendere in campo: le tribù sono pronte a ritrovarsi, la storia a farsi futuro