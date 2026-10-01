SLP‑CISL Molise: a Pescopennataro il cuore della formazione sindacale

Campobasso – 29 SETTEMBRE 2026 - La SLP‑CISL Molise annuncia l’avvio del corso di formazione “Montagna Amica 2026 – Le Relazioni Industriali in Poste Italiane S.p.A.”, che si terrà a Pescopennataro il 3 e 4 ottobre, nel suggestivo scenario della Dimora Montagna Amica.

L’iniziativa, rivolta ai lavoratori e ai delegati della categoria, nasce in un momento cruciale per Poste Italiane: riorganizzazione della Rete di Mercato Privati, trasformazione della funzione DTO, integrazione industriale con TIM, sviluppo della rete logistica Out Of Home e avanzata dell’intelligenza artificiale nei processi aziendali.

«Siamo dentro una fase di cambiamenti profondi – dichiara Antonio D’Alessandro, Segretario SLP‑CISL Molise – e la formazione diventa lo strumento essenziale per governare la trasformazione, non subirla».

Il corso sarà guidato dal formatore nazionale Giacomo Di Pasquale e affronterà temi centrali: relazioni industriali, contrattazione, innovazione digitale, rappresentanza e tutele.

La montagna, luogo simbolico di radici e comunità, diventa così il punto di partenza per una nuova stagione di partecipazione e consapevolezza sindacale.