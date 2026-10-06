Isernia, sequestrati petardi illegali F4 “Flash Banger”: erano trasportati in auto da quattro giovani

Isernia, 02 ottobre 2026 - Nell'ambito di appositi servizi di controllo del territorio predisposti dal Comando Compagnia Carabinieri di Isernia, i militari hanno sequestrato diversi artifizi pirotecnici illegali.

Nel corso di un controllo stradale, i militari hanno fermato un'autovettura con 4 ragazzi del posto a bordo, di cui uno minorenne. A seguito di perquisizione veicolare, uno dei quattro giovani veniva trovato in possesso di petardi illlegali modello “new rambo” F4 denominati "Flash Banger" che non sono catalogati come fuochi d'artificio da divertimento, ma veri e propri ordigni a effetto dirompente con notevole contenuto di polvere pirica.

Il materiale è stato sequestrato ed è stata avvisata l'Autorità Giudiziaria isernina.

i carabinieri ribadiscono la pericolosità degli ordigni del tipo sequestrati e coglie l'occasione per informare la cittadinanza sulla estrema pericolosità di tali artifizi:

gli f4 denominati "flash banger" sono veri e propri ordigni a effetto dirompente.

gli effetti dannosi comprendono: amputazioni e gravi lesioni alle mani, ustioni di terzo grado, lesioni permanenti all'udito, perforazione del timpano, lesioni oculari gravi con rischio di cecità e rischio di incendio di veicoli e abitazioni, soprattutto in un territorio boschivo come quello di Isernia. trasportati in auto, senza precauzioni, possono esplodere per sfregamento o per il calore.

L'Arma dei Carabinieri raccomanda di non acquistare fuochi pirotecnici da canali illegali (web, social, venditori abusivi) e di segnalare immediatamente al 112 eventuali detenzioni sospette.

Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari durante la quale l’indagato potrà fare la sua difesa ai sensi del Codice di Procedura Penale.

L’indagato è da considerarsi non colpevole fino a quando la sua colpevolezza non è stata accertata con una sentenza definitiva.