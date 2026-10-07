La contadina, memoria della nostra civiltÃ . Un sonetto di Enzo Delli Quadri dedicato a Lucia Silvestri

Sul volto porta il sole e le stagioni,

la mano narra ciÃ² che il cuore tace;

conosce della terra le ragioni,

e semina nel campo la sua pace.



Conosce il vento , le sue mutazioni,

e cura il grano, vigile e tenace;

alla sua terra dona le attenzioni,

e aspetta il frutto, con tenacia e pace.



Non cerca gloria nÃ© ricchezze vane,

gli basta il campo che ritorna in vita,

e sulla mensa il frutto del suo pane.



FinchÃ© la mano sua darÃ la vita,

non mancheranno seme, terra e pane:

ogni raccolto a nuova vita invita.