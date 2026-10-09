La Prefettura di Isernia promuove “Guida il cambiamento”: sicurezza stradale il 12 ottobre a Isernia, il 14 ad Agnone e il 16 a Venafro

Prevenzione, informazione e sensibilizzazione: iniziative a Isernia, Agnone e Venafro per promuovere una guida più consapevole e sicura.

Tre giornate per parlare di sicurezza stradale, avvicinare i cittadini alle attività delle forze dell’ordine e sensibilizzare soprattutto sui comportamenti corretti da adottare alla guida. È questo l’obiettivo di “Guida il cambiamento – Scegli la sicurezza”, l’iniziativa promossa dalla Prefettura di Isernia insieme alle istituzioni e agli enti coinvolti nel progetto.

Il programma prevede momenti di informazione, prevenzione e sensibilizzazione, con la possibilità di conoscere da vicino i mezzi delle forze dell’ordine, provare i simulatori di guida e assistere alle dimostrazioni degli strumenti di controllo utilizzati per la sicurezza stradale. Non mancheranno occasioni di incontro e approfondimento per riflettere sui rischi legati alla circolazione e sull’importanza di comportamenti responsabili.

L’iniziativa farà tappa in tre centri della provincia di Isernia, con appuntamenti distribuiti nell’arco di cinque giorni.

Il calendario degli incontri

Isernia – 12 ottobre, in piazza Andrea D’Isernia, dalle ore 9 alle 12.

Agnone – 14 ottobre, in piazza Unità d’Italia.

Venafro – 16 ottobre, in piazza Antonio De Curtis.

La campagna punta a coinvolgere direttamente la popolazione, trasformando la sicurezza stradale in un tema di partecipazione e consapevolezza collettiva. Conoscere i pericoli, comprendere le conseguenze dei comportamenti scorretti e imparare a riconoscere le situazioni di rischio sono passaggi fondamentali per prevenire gli incidenti.

Il messaggio dell’iniziativa è chiaro: la sicurezza sulle strade dipende anche dalle scelte quotidiane di ciascuno. Guidare con prudenza significa proteggere se stessi e gli altri.