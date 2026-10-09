Piscina comunale, riapertura tra fine ottobre e inizio novembre: previste anche attivitÃ  di riabilitazione

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Molti ormai si erano rassegnati allâ€™idea di non rivedere piÃ¹ in funzione la piscina comunale. Eppure, dopo circa sei anni dalla chiusura, il traguardo sembra finalmente vicino: lâ€™obiettivo Ã¨ completare gli ultimi interventi entro la fine di ottobre o, al massimo, nei primi giorni di novembre.

La vicenda era iniziata quando gli allora gestori decisero di chiudere lâ€™impianto a causa degli elevati costi dellâ€™energia elettrica e del gas. I lavori, avviati successivamente, avrebbero dovuto concludersi in appena dodici mesi. Invece, tra lungaggini burocratiche, inefficienze amministrative e difficoltÃ legate alle ditte incaricate, il cantiere si Ã¨ trascinato per anni.

Gli spogliatoi sono stati rinnovati, ma restavano ancora diversi interventi da completare, sia allâ€™interno sia nelle aree esterne della struttura.

Dopo la nomina, lâ€™assessore Petrecca ha deciso, insieme allâ€™amministrazione comunale, di imprimere unâ€™accelerazione ai lavori, assumendo lâ€™impegno di portarli a termine. Con il supporto dello staff tecnico e il contributo delle maestranze comunali, si sta lavorando per restituire alla comunitÃ un impianto rimasto inutilizzato troppo a lungo.

La gestione sarÃ affidata a due o tre operatori privati. Tra le attivitÃ previste figurano anche sedute mattutine dedicate alla riabilitazione, ampliando cosÃ¬ le possibilitÃ di utilizzo della struttura a beneficio dei cittadini.

Va riconosciuto lâ€™impegno dellâ€™assessore Petrecca e, soprattutto, quello delle maestranze comunali e dello staff tecnico, il cui lavoro sta contribuendo a superare una situazione che si trascinava ormai da anni.