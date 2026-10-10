Larino. È ufficiale, le Luminarie faranno brillare anche il prossimo Natale! Tutte le date

Le Luminarie di Larino – Magia di Luci torneranno anche quest’anno a far sognare grandi e piccini.

Il 5 – 6 – 7 – 8 – 12 – 13 – 19 – 20 – 26 – 27 – 30 dicembre e 1 – 2 – 3 – 6 gennaio, l’evento più atteso del Molise immergerà il centro storico frentano nella tipica atmosfera natalizia, valorizzando piazze, slarghi, angoli nascosti con il suo percorso luminoso, tra istallazioni artistiche, mercatini di hobbistica e artigianali, e il comfort dello street-food con le preparazioni della tradizione natalizia e i prodotti tipici del territorio. Durante il cammino, non mancherà l’accoglienza degli elfi e dei personaggi più amati dai bambini, con l’intrattenimento degli artisti di strada, e ancora, i meravigliosi fuochi piromusicali e i giochi di luce. Babbo Natale, che il 26 dicembre si calerà dall’alto, arriverà ogni sera sulla sua slitta sfavillante, richiamando tutti con il suo magico campanellino, per attendere poi i più piccoli nel suggestivo Giardino Incantato e raccogliere le letterine che riempiranno il suo scrittoio, mentre il Grinch, suo antagonista per eccellenza, aspetterà tutti nel suo Villaggio per fare dispetti e combinarne di tutti i colori. Volteggi e piroette sulla Pista di pattinaggio e un giro a suon di musica sulla Giostra Carosello regaleranno momenti di spensieratezza, mentre la Ruota Panoramica, dominando la piazza, permetterà quel brivido in più e una vista privilegiata sul borgo illuminato.

Il 6 gennaio si concluderà con la scenografica discesa della Befana dal campanile della Cattedrale di San Pardo.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di regalare a Larino la magia dell’atmosfera natalizia. Nei mesi scorsi, in molti ci hanno chiesto dell’edizione delle Luminarie 2026-2027, e non abbiamo voluto deludere il loro entusiasmo. Ormai, le Luminarie sono entrate a far parte della tradizione di Larino, sono amate da bambini e adulti. E noi siamo felici di dare visibilità al nostro paese, facendo anche girare l’economia, pensando, nel nostro piccolo, alle tante attività commerciali presenti sul territorio. Quindi, non solo divertimento ma anche Cultura del territorio. Questo vuol dire fare comunità, e questa cosa ci sta davvero a cuore. Del resto, lo spirito di collaborazione è alla base della nostra associazione, perché Larino nel Cuore è formata da volontari che per circa due mesi offrono il proprio impegno per realizzare un evento sentito e apprezzato anche oltre i confini del Molise, visti i tanti visitatori che arrivano da fuori regione. Aspettiamo tutti per festeggiare insieme, ritrovando per qualche giorno un po’ di magia e quello spirito del Natale che si riaccende sempre con le Luminarie”, ha detto Salvatore Faiella, Presidente dell’Associazione Larino nel Cuore.